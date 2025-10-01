しまむらに「スヌーピーデザイン」秋冬アイテムが大量入荷！パジャマ、トレーナーなどメンズも充実の全8種
スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と、ファッションセンターしまむらのコラボレーションアイテムが2025年10月1日より全国のしまむら店舗で販売開始！今回は、PEANUTS誕生75周年を記念したスペシャルデザインも登場。トレーナーやリラクシングパンツ、パジャマなど、これからの季節にぴったりな秋冬アイテムがプチプラ価格で勢ぞろいした。
【画像】しまむら×PEANUTSの新作アイテムを見る
■表情豊かなスヌーピーがかわいい！レディーストレーナー
「レディース トレーナー」(1639円／大きいサイズ1969円)は、フロントにさまざまな表情のスヌーピーがプリントされた、見ているだけで笑顔になれるデザイン。袖にはウッドストックのワンポイントがさりげなく配置されている。クリームとブラックの2色展開で、どちらもデイリーコーデに取り入れやすいシンプルさが魅力。大きいサイズも用意されているので、ゆったりとしたシルエットで着こなしたい人にもおすすめ。
■コミックアートが主役！総柄リラクシングパンツ
PEANUTS誕生75周年を記念したスペシャルな「レディース パンツ」(1419円／大きいサイズ1639円)は、2つのデザインから選べる。ブラックは「75YEARS」のロゴとスヌーピー＆ウッドストックのワンポイントでさりげなく、アイボリーはコミックアートの総柄でインパクト大。部屋着としてはもちろん、ワンマイルウェアとしても活躍してくれそう。
■極上の肌触り！ストレッチベロアパジャマ
なめらかなストレッチベロア素材を使用した、触り心地抜群の「レディース パジャマ」(2970円)。スヌーピーの総柄デザインで、寝室でもかわいさ全開！オフホワイトとネイビーの2色展開で、上品な色合いもポイント。これからの季節、暖かく快適な睡眠を約束してくれる一着だ。
■トレーナやパジャマと、メンズも充実！
メンズアイテムも見逃せない。ベージュにはスヌーピーと仲間たち、ブラックにはさまざまな表情のスヌーピーが背中に大きくデザインされた「メンズ トレーナー」(1969円)が登場。フロントはロゴのみのシンプル仕様で、大人の男性でも着やすいデザインに仕上がっている。
「メンズ パジャマ」(2970円)もレディースパジャマと同じくストレッチベロア素材を採用。スヌーピーの総柄デザインで、ダークグレーとダークネイビーの落ち着いたカラーリングだ。パンツにはポケット付きで機能性もばっちり。
■プレゼントにも最適！ポーチ付きソックス6足セット
それぞれ3つのバリエーションから選べる「レディース 6足組ソックス」(1100円)は、専用ポーチ付きでギフトにもぴったり。毎日違うスヌーピーデザインを楽しめて、1100円というコスパのよさも魅力的。「キッズ 6足組フロントソックス(19〜24センチ)」(1100円)も展開し、親子でスヌーピーのリンクコーデも楽しめる。
販売開始は2025年10月1日から全国のしまむら店舗にて。オンラインストアでは同日15時より販売スタート。しまむらのPEANUTSコラボは毎回人気が高く、特に今回は75周年記念デザインということもあり、早期完売が予想される。お気に入りのアイテムを見つけに、ぜひ最寄りのしまむらやオンラインストアをチェックしてみてほしい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
