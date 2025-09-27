「式典にふさわしい格好で」と言われ“フォーマルな服”で学校へ行くも → 周囲の視線に赤面したワケ

友人が語る、周囲の視線が刺さった赤っ恥体験をご紹介します。

保護者代表として出席した学校の式典。張り切って選んだ、“フォーマル”な恰好が、まさかの大失敗に！？

「式典にふさわしい恰好」って？

自分の感覚や流行だけで判断すると、思わぬ“場違い”になってしまうことも。

“その場のルール”は事前にしっかり確認しておくべきでした。

次に同じような場に呼ばれたら、迷わず先輩保護者や先生に確認すると誓った友人でした。

【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：Yuki Unagi

フリーペーパーの編集として約10年活躍。出産を機に退職した後、子どもの手が離れたのをきっかけに、在宅webライターとして活動をスタート。自分自身の体験や友人知人へのインタビューを行い、大人の女性向けサイトを中心に、得意とする家族関係のコラムを執筆している。