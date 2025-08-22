熊本DF宮㟢海斗が沼津に期限付き移籍「自分のキャリアと成長を考え…」
アスルクラロ沼津は22日、ロアッソ熊本DF宮㟢海斗の期限付き移籍加入を発表した。背番号は34を着ける。
宮㟢はクラブを通じ、「ロアッソ熊本から加入しました宮㟢海斗です。全力でゴールを守り、勝利に貢献します。アスルクラロ沼津の関わる全ての皆さま、よろしくお願いします。」とコメント。
また、熊本のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「この度、アスルクラロ沼津へ期限付き移籍をすることになりました。ロアッソ熊本でなかなか試合に絡むことができず、このオファーをいただいた時に自分のキャリアと成長を考え、試合に出て経験を積むことが一番だと思い、この決断に至りました。このチームで培ったものを自信を持って、次のチームでも活かしていきたいと思います。どんな時でも応援してくれたファン、サポーターの皆様、本当にありがとうございました。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●DF宮㟢海斗
(みやざき・かいと)
■生年月日
2000年11月29日
■出身地
熊本県
■身長/体重
183cm/75kg
■経歴
エンフレンテ熊本-ソレッソ熊本-熊本ユース-鹿屋体育大-熊本-FC刈谷-熊本
