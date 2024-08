NEXZが大阪・梅田のランドマーク「HEP FIVE」をジャック！日本デビューを記念したSPキャンペーンが実現

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■阪急大阪梅田駅から地下直結のHEP FIVEメインエントランスに特大のNEXZシートやフラッグが展開!

NEXZが、赤い観覧車でお馴染み大阪・梅田のランドマーク「HEP FIVE」でスペシャルキャンペーンを開催する。

メンバーのHARU、HYUI、YUKIが関西出身ということも相まって、NEXZの“日本デビュー” を応援する形で実現。9月1日から9月29日までの約1ヵ月の間、HEP FIVEをNEXZがジャックする。

阪急大阪梅田駅から地下直結のHEP FIVEメインエントランスに特大のNEXZシートやフラッグが展開され、1Fのアトリウムでは付箋による応援メッセージ企画も予定。

また館内7ヵ所でのソロパネル展示や、9月6日から9月8日の3日間限定で対象店舗にて2,000円以上購入した人を対象にしたNEXZオリジナルチェキ風シールのプレゼントキャンペーン、抽選でサイン入りポスターが当たるInstagram施策なども実施される。

その他、キャンペーン詳細はオフィシャルサイトで。

なお、関西エリアおよび首都圏エリアのドコモショップでは現在、NEXZの日本デビューを記念したキャンペーンが展開中だ。

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』

2024.08.21 ON SALE

DIGITAL EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving -Special Edition-』

NEXZ OFFICIAL SITE

https://nexz-official.com/s/n180/?ima=1737