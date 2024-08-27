NEXZが大阪・梅田のランドマーク「HEP FIVE」をジャック！日本デビューを記念したSPキャンペーンが実現
■阪急大阪梅田駅から地下直結のHEP FIVEメインエントランスに特大のNEXZシートやフラッグが展開！
NEXZが、赤い観覧車でお馴染み大阪・梅田のランドマーク「HEP FIVE」でスペシャルキャンペーンを開催する。
メンバーのHARU、HYUI、YUKIが関西出身ということも相まって、NEXZの“日本デビュー” を応援する形で実現。9月1日から9月29日までの約1ヵ月の間、HEP FIVEをNEXZがジャックする。
阪急大阪梅田駅から地下直結のHEP FIVEメインエントランスに特大のNEXZシートやフラッグが展開され、1Fのアトリウムでは付箋による応援メッセージ企画も予定。
また館内7ヵ所でのソロパネル展示や、9月6日から9月8日の3日間限定で対象店舗にて2,000円以上購入した人を対象にしたNEXZオリジナルチェキ風シールのプレゼントキャンペーン、抽選でサイン入りポスターが当たるInstagram施策なども実施される。
その他、キャンペーン詳細はオフィシャルサイトで。
なお、関西エリアおよび首都圏エリアのドコモショップでは現在、NEXZの日本デビューを記念したキャンペーンが展開中だ。
リリース情報
2024.08.21 ON SALE
EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』
2024.08.21 ON SALE
DIGITAL EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving -Special Edition-』
NEXZ OFFICIAL SITE
https://nexz-official.com/s/n180/?ima=1737