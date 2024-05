【無料公開】5月26日まで

集英社は、同社の総合電子書店「ゼブラック」にて、マンガ「僕のヒーローアカデミア」のNo.338~No.340「皆がヒーローになるまでの物語(1~3)」の無料公開を開始した。期間は5月26日まで。

本施策は5月25日にアニメ「僕のヒーローアカデミア」の7期第4話「皆がヒーローになるまでの物語」が放送されたことに併せて行なわれるもの。なお、アニメ7期は毎週土曜日17時30分より読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送されるほか、Amazon Prime Video等各種プラットフォームにて配信が行なわれている。

