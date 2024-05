6月9日開催の『Yogibo presents RIZIN.47』(国立代々木競技場第一体育館)と、7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の追加対戦カード発表会見が24日に都内で行われ、榊原信行CEOが若手格闘家の発掘、育成を目的とした新プロジェクト『RIZIN甲子園』を開催することを明らかにした。榊原CEOは会見冒頭に近年、格闘技界が世界的に盛り上がりを見せているとして、次世代のスターを発掘するプロジェクトを始動させることを明らかにした。プロジェクト名を『RIZIN甲子園』と命名。国籍を問わない15歳から18歳までの男子選手が対象で、書類審査、トライアウトを経てトーナメント方式で実施する。

決勝は今年の大みそかイベントのオープニングマッチを予定しているという。勝者については、RIZINとのマネジメント契約、育成の奨学金として総額300万円が支給されるという。今回はバンダム級のみでの実施という。榊原CEOは「高校生年代のダイヤモンドの原石にスポットライトをあてたい。一歩踏む出すチャレンジの場として挑戦をお待ちしている」と話した。応募は6月1日から30日まで。詳細はRIZINのホームページで掲載するという。●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード【追加カード】梅野源治 vs. 魚井フルスイング【既報カード】・バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック・ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・フェザー級武田光司 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ●7・28『Yogibo presents 超RIZIN.3』対戦決定カード【追加カード】・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・フライ級所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級皇治 vs. 芦澤竜誠・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN【既報カード】・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠