【週刊少年サンデー S増刊7月号】5月24日 発売価格:380円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー S増刊7月号」を本日5月24日に発売した。価格は380円。

本誌は劇場版「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」超大ヒット記念号として、表紙は4号連続でイラストが繋がる仕様の第2弾となるほか、劇場版に関わったスタッフへのアンケート企画が掲載される。また、付録として「名探偵コナン」カードゲームのために書き下ろされた線画をそのままカードにした「『江戸川コナン』青山先生ドローイングラインver.」が付属し、開発者直伝の戦術が掲載される。

巻頭カラーは「あやかしの葬儀屋」で、センターカラーは「僕が死ぬだけの百物語」。「名探偵コナン 銀翼の奇術師」の第4話や「あだち充物語~あだち充を漫画家にした男~」の最終話も掲載される。

