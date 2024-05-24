5月25日に京都競馬場で行われる、第7回葵ステークス(3歳・GIII・芝1200m)の枠順が24日確定した。

重賞初制覇を狙うナムラアトム(牡3、栗東・長谷川浩大厩舎)は1枠1番、フィリーズレビューを勝ち桜花賞で5着だったエトヴプレ(牝3、栗東・藤岡健一厩舎)は5枠10番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 ナムラアトム(牡3、浜中俊・長谷川浩大)

1-2 モンシュマン(牡3、松山弘平・上村洋行)

2-3 ガロンヌ(牡3、池添謙一・上村洋行)

2-4 ニコラウス(牡3、荻野極・上原佑紀)

3-5 アスクワンタイム(牡3、岩田望来・梅田智之)

3-6 オーキッドロマンス(牡3、内田博幸・手塚貴久)

4-7 ジョーローリット(牝3、柴田裕一郎・中竹和也)

4-8 モズトキキ(牝3、亀田温心・村山明)

5-9 アウェイキング(牡3、菱田裕二・矢作芳人)

5-10 エトヴプレ(牝3、藤岡佑介・藤岡健一)

6-11 エポックヴィーナス(牝3、酒井学・新谷功一)

6-12 シカゴスティング(牝3、西村淳也・庄野靖志)

7-13 ペアポルックス(牡3、松若風馬・梅田智之)

7-14 ナナオ(牝3、和田竜二・小栗実)

7-15 クリスアーサー(牡3、幸英明・渡辺薫彦)

8-16 エリカカリーナ(牝3、鮫島克駿・宮田敬介)

8-17 ピューロマジック(牝3、横山和生・安田翔伍)

8-18 カルチャーデイ(牝3、武豊・四位洋文)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。