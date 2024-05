マット・スミス、次回作で『ドクター・フー』あの人と再会！

英BBCの長寿SFドラマ『ドクター・フー』で11代目ドクターを演じたマット・スミスが次回作で『ドクター・フー』の共演者と再会を果たすことが明らかになった。Digital Spyが報じている。

【関連記事】マット・スミス、『ドクター・フー』新キャストを賞賛「最高にセンセーショナルな配役」

マットが次に出演することが決定したのは、アルゼンチン出身のパブロ・トラペロ監督(『エル・クラン』『ZeroZeroZero 宿命の麻薬航路』)の英語デビュー作となる『& Sons(原題)』。

『& Sons』には、『ドクター・フー』シーズン5第10話「ゴッホとドクター」にゲスト出演した名優ビル・ナイもキャスティングされ、二人は2013年に放送された同エピソード以来の共演を果たす。

EXCLUSIVE: Bill Nighy, Noah Jupe, George MacKay and Matt Smith are set to star in acclaimed Argentinian filmmaker Pablo Trapero’s English-language movie debut ‘& Sons,’ which is being scripted by Sarah Polley https://t.co/zW3uHOojAP

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 17, 2024