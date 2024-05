現在、米ソニー・ピクチャーズからは日本発の大人気ゲーム『ゼルダの伝説』の実写映画化企画が進行中だ。任天堂にとっては、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』(2023)に続く自社IPのハリウッド映画化となるが、再びヒットに導くことはできるだろうか。

『ゼルダの伝説』の実写映画化が発表されたのは2023年11月のこと。任天堂代表取締役フェローの宮本茂はXを通じて、長年温めてきた企画であることを伝え、自ら製作に携わっていくことを。

米ソニー・ピクチャーズ・モーション・ピクチャーズのトム・ロスマンCEOも、宮本との「密接な」協業を、このたび応じた米とのインタビューの中で明かしている。『バービー』に続いて2023年第2位の世界興収を叩き出した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の成功例にならい、現在はクリエイター側の意思を尊重した製作が進められているという。

「映画は、宮本茂さんとの出来る限り密接な協力によって開発されています。彼はあの世界の真の天才で、映画へのモチベーションを与えているのは、彼の強いビジョンです。作ったのは彼なので、徹底的に理解しているのも彼です。『スーパーマリオブラザーズ』の結果を見ればわかるでしょう。」

監督に抜擢されたのは、『メイズ・ランナー』3部作を手がけ、直近では『猿の惑星/キングダム』をヒットに導いたウェス・ボール。実はボール監督、『ゼルダの伝説』の実写版を手がけることが夢だったといい、フィルムメイカーとして駆け出しだった2010年にはTwitter(現X)で、「監督するチャンスをこれ以上望むものはない」と。

ボール監督が英に語ったところによれば、「最高のアイデアがある」とのこと。「本当に長い時間、どんなゼルダ映画だったらイカしているだろうか、と考えてきました。みなさんが持つ最大限の望みを叶えてあげたいです」と語っていた。さらに、「僕はシリアスな映画にしたいです。みなさんに逃避を与えられるようなリアルな映画に」ともボール監督は熱弁していたが、そうした熱い思いは、きっと任天堂や宮本へのリスペクトを込めた上でのものだろう。

『ゼルダの伝説』実写映画版の公開時期は未定。ちなみに、任天堂からは『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の新作映画が2026年4月3日に米公開となることが。

