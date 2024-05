(MCU)最新作『デッドプール&ウルヴァリン』と世界的人気を誇るビール「ハイネケン」が奇跡のコラボレーションを果たしたコマーシャル動画『Best Bubs』が公開された。

映像は、俺ちゃんデッドプールが木に向かって投げ飛ばされるところから始まる。「ちょい、ちょい、ちょい。待ってくれ」と焦るデッドプールに詰め寄るのは、イエローとブルーのスーツに身を包んだウルヴァリンだ。血気盛んに「やってやるぜ」と戦闘モードに入るが、アダマンチウムの爪が出てこない。

「何をしたんだ?」と困惑気味のウルヴァリンに、「怒んないでよね」とデッドプール。「君の爪からアダマンチウムをちょいと拝借しまして──そうなんだよね。そんなこともできちゃうんだ──2人のために特別なものを作ったんだ」と嬉しそうだ。ここで、ビル・ウィザースとグローヴァー・ワシントン・ジュニアによる名曲「Just the Two of Us」が流れ始める。

眉をひそめるウルヴァリンを前に、デッドプールが出したのはハイネケンのビール、「Heineken Silver」。自分の爪を一瞥してウルヴァリンも事態を察する。ここでコマーシャルっぽく、デッドプールは「Heineken Silver, New Adamantium Edition」と商品紹介。ハイネケンの決まり文句「All the Taste, No Bitter Endings.(拙訳:全ての味に、苦いエンディングはない)」を言った後、「実際に存在しないから、訴えないでね」と念を押す。ちなみに、「Heineken Silver」自体は実在する商品だ。

その後、2人は仲良く(?)並んで乾杯。仲を深めようと、デッドプールが隙を狙ってウルヴァリンの肩に手を置こうとするが、ウルヴァリンはすかさず「ダメだ」とお断り。そのまま映像は幕を閉じる。



本映像は、ハイネケンとのコラボレーションによって特別に撮影されたものと思われ、おそらく本編で観られることはなさそう。それでも、謎にチームアップすることになるデッドプールとウルヴァリンの関係性を窺い知る上では興味深いワンシーンとなっている。本編でも、このような凸凹ぶりを存分に見せてくれそうだ。

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日日米同時公開。

