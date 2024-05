WD My PassportポータブルHDD

ウエスタンデジタルは、2.5型ポータブルHDDとしては世界最大のストレージ容量となる6TBの製品を、WD、WD_BLACK、SanDisk Professionalの各ブランドに追加したと発表した。

追加となるのは、「WD My PassportポータブルHDD」「WD_BLACK P10 Game Drive」「SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD」の3製品群。

対応するOS(Windows、macOS)に合わせてフォーマットしており、すぐに利用できるポータブルHDDシリーズ。

付属ソフト「Acronis True Image for Western Digitalソフトウェア」を利用して、バックアップスケジュールの設定などに対応。

また、パスワードロックと組み込み256bit AES暗号化も備える。

WD My Passport

WD My Passport Ultra

WD My Passport for Mac

WD My Passport Ultra for Mac

WD My Passport, Works with USB-C

追加されたシリーズ(容量)

SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD

WD My Passport(1TB/2TB/4TB/5TB/6TB) WD My Passport Ultra(1TB/2TB/4TB/5TB/6TB) WD My Passport for Mac(2TB/4TB/5TB/6TB) WD My Passport Ultra for Mac(2TB/4TB/5TB/6TB) WD My Passport, Works with USB-C(4TB/5TB/6TB)

アルマイト処理されたアルミニウム筐体、握りやすい保護バンパーに加え、IP54の防塵・防水性および、耐衝撃性を備えた高耐久モデル。

インターフェースは、USB Type-C(USB Type-C 3.2 Gen 1とThunderbolt 3)に対応する。

既存ラインナップは、1TB/2TB/4TB/5TB。6TBが加わり、5サイズ展開となった。