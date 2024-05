【GLOCK G17 Gen5 MOS CO2GBB】5月16日 発売価格:36,080円

BATONは、CO2ガスブローバックガン「GLOCK G17 Gen5 MOS CO2GBB」を、本日5月16日に発売する。価格は36,080円。

本商品は、本商品は、オーストリアのグロック社による拳銃「GLOCK G17」第5世代をCO2ガスブローバックガンとして再現したもの。当初は4月中旬発売予定となっていたが、諸事情により延期となり、改めて今回5月16日に発売となった。

今回BATONは日本国内発となるグロックの正規ライセンスを取得。同社監修によってリアルな外観とリアル刻印を再現している。なお、本製品には以前BATONが発売した「BG-17 CO2GBB」のマガジンを使用可能な他、同製品を正規ライセンス品としてブラッシュアップしたモデルとなっている。

「GLOCK G17 Gen5 MOS CO2GBB」詳細

MOSプレート対応一覧(対応表は実ダットサイトのピッチでレプリカによっては合わない場合がある)1:Docterピッチ(Doctor、Vortex、Vector Optics、SURE HIT MRS 等)M3 ねじ2:Trijiconピッチ(Trijicon、Holosun 等)UNC #4(インチねじ)3:C-Moreピッチ(C-More 等)M4 ねじ4:Leupoldピッチ(Leupold 等)M4 ねじ 付属品1:[BATON airsoft] GLOCK G17 CO2マガジン [装弾数:24発]2:説明書&パーツリスト3:保証書 対応CO2カートリッジ:PUFF DINO・BASIKOS CO2 12g カートリッジ(※他ブランド CO2 カートリッジは非対応・保証対象外)

