ABEMAは、日本時間2024年5月11日(土)午前10時40分から行われるMLB公式戦、大谷翔平選手、山本由伸投手が所属するロサンゼル・ドジャースと、ダルビッシュ有投手、松井裕樹投手が所属するサンディエゴ・パドレスの一戦を生中継する。解説に元プロ野球選手でかつてドジャースにも在籍していた石井一久氏が決定した。

石井氏は現役時代、1991年に高卒でプロ入りし、かつてのヤクルトの大黒柱として活躍した速球派の左腕投手で、2002年にロサンゼルス・ドジャースに移籍し、MLBに挑戦。その後、メッツに移籍し、2006年に日本球界に復帰し2013年に現役を引退した。引退後、2018年には東北楽天ゴールデンイーグルスのゼネラルマネージャーに就任。2021年からは同球団の監督を務め、現在は同球団の取締役シニアディレクターを務めている。

このたび石井氏はABEMAのMLB中継で初めて解説。ドジャース在籍経験のある独自の視点でこの一戦を解説する。

■MLB 5月11日(土)ロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレス ABEMA生中継概要

・放送日時:2024年5月11日(土)午前10時30分〜

・放送URL:https://abema.tv/live-event/afcf0d24-7410-4c3f-b187-c6d91677e960

・実況:福ノ上達也

・解説:石井一久、館山昌平



(C)AbemaTV,Inc.

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com