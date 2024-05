Microsoftが、2021年に同社が買収したビデオゲーム開発会社「ベセスダ・ソフトワークス」傘下の「Arkane Austin」「Tango Gameworks」「Alpha Dog Studios」を閉鎖することを発表しました。Microsoft Closes Redfall Developer Arkane Austin, Hi-Fi Rush Developer Tango Gameworks, and More in Devastating Cuts at Bethesda - IGN

Signup here https://t.co/wb1R4m4emj to receive details on how eligible players can receive this credit. pic.twitter.com/69Os17kpQ8— Arkane Studios (@ArkaneStudios) May 7, 2024

This is absolutely terrible. Permission to be human : to any executive reading this, friendly reminder that video games are an entertainment/cultural industry, and your business as a corporation is to take care of your artists/entertainers and help them create value for you.— Dinga Bakaba 451 (@DBakaba) May 7, 2024

Don't throw us into gold fever gambits, don't use us as strawmen for miscalculations/blind spots, don't make our work environments darwinist jungles. You say we make you proud when we make a good game. Make us proud when times are tough. We know you can, we seen it before.— Dinga Bakaba 451 (@DBakaba) May 7, 2024

https://www.ign.com/articles/microsoft-closes-redfall-developer-arkane-austin-hifi-rush-developer-tango-gameworks-and-more-in-devastating-cuts-at-bethesdaMicrosoft shuts down Bethesda studios behind Redfall and Hi-Fi Rush - The Vergehttps://www.theverge.com/24151047/xbox-shuts-down-arkane-austin-tango-gameworks-microsoftArkane Austin and Tango Gameworks have been shut downhttps://www.engadget.com/arkane-austin-and-tango-gameworks-have-been-shut-down-183913558.html今回閉鎖されるArkane Austinはこれまで「Redfall」などを手がけています。また、Tango Gameworksは「Ghostwire:Tokyo」や「サイコブレイク」、Alpha Dog Studiosは「Mighty Doom」などのゲームを開発してきました。Xbox Game Studiosの責任者であるマット・ブーティ氏は閉鎖の理由について「タイトルとリソースの優先順位の見直し」と語っています。また、閉鎖の対象となったゲームスタジオのほとんどのスタッフは解雇されることになりますが、Arkane Austinの一部スタッフはベセスダ・ソフトワークスの親会社であるZeniMax Mediaの他のチームに移籍することが報告されています。ブーティ氏によると、Arkane Austinが手がける「Redfall」は、今回のスタジオ閉鎖に伴って開発を終了するとのこと。なお、Redfallのサーバーは引き続きオンライン状態が継続され、一部のダウンロードコンテンツを購入したプレイヤーに対しては「良いオファーを提供します」と述べています。また、Tango Gameworksの「Hi-Fi RUSH」も記事作成時点で引き続き利用可能です。一方でAlpha Dog Studiosの「Mighty Doom」は2024年8月7日をもってサービスを停止するとのこと。これに先駆けて、今回のスタジオ閉鎖の一報以降、ゲーム内通貨の購入機能がオフラインになっています。Microsoftはこれらのゲームスタジオの閉鎖に加えて、Redfallのサポートなどを手がけるゲームスタジオの「Roundhouse Studios」が、「The Elder Scrolls Online」を開発するZeniMax Online Studiosに吸収されることを発表しました。加えて、ブーティ氏は「ベセスダ・ソフトワークスの一部のパブリッシングチームと企業チームの従業員も解雇されます」と報告しています。今回の報道を受けてArkane Lyonの共同クリエイティブディレクターであるディンガ・バカバ氏は「自社のアーティストやエンターテイナーを大切にしてください」とゲームスタジオの経営陣に訴えかけています。またバカバ氏は「金もうけの熱狂に私たちを巻き込まないでください。親会社の誤算や盲点の埋め合わせに私たちを利用しないでください」と批判しました。ブーティ氏は残されたスタッフに対し「退職することになった同僚に敬意と思いやりを持って接してください」と述べています。