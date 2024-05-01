火曜日（4月30日）、米ロサンゼルスにあるハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムに新たに埋め込まれた、サミー・ヘイガーの名を刻んだ星型プレートがお披露目された。

ウォーク・オブ・フェイム（walkoffame）のYouTubeチャンネルで、現在、その式典の模様を公開中。ヘイガーは妻や子供たちと出席し、彼の長年のコラボレーターである元ヴァン・ヘイレンのマイケル・アンソニー、チキンフットで活動を共にするレッド・ホット・チリ・ペッパーズのチャド・スミス（Dr）、ジョン・メイヤーらがお祝いに駆けつけた。

シェフ／TVプレゼンターのガイ・フィエリがMCを務め、ジョン・メイヤーとヘイガーの長年のマネージャー、Tom Consolo氏が、ヘイガーの功績を称えるスピーチを行った。


ヘイガーは、これまで彼が関わってきた全ての人たち、ファン、友人たちの助けがなければ、自分は今ここにはいなかったと感謝した後、「君は多くのことを成し遂げてきたが、最も誇りに思うことは何かと聞かれるとき、俺は、4人の子供たちだと答えている」「妻はこの街一番の美女」などと、家族へ賛辞を贈った。

2024年は、レコーディング・カテゴリーでは、サミー・ヘイガー、グレン・バラード、トニー・ブラクストン、デフ・レパード、Charles Fox、ブランディ（・ノーウッド）、Darius Rucker、グウェン・ステファニー、ドクター・ドレー（*3月に式典が開催済み）がハリウッドの殿堂入りする。

Ako Suzuki