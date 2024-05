火曜日(4月30日)、米ロサンゼルスにあるハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムに新たに埋め込まれた、サミー・ヘイガーの名を刻んだ星型プレートがお披露目された。ウォーク・オブ・フェイム(walkoffame)のYouTubeチャンネルで、現在、その式典の模様を公開中。ヘイガーは妻や子供たちと出席し、彼の長年のコラボレーターである元ヴァン・ヘイレンのマイケル・アンソニー、チキンフットで活動を共にするレッド・ホット・チリ・ペッパーズのチャド・スミス(Dr)、ジョン・メイヤーらがお祝いに駆けつけた。

