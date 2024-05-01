サミー・ヘイガー、ハリウッドの殿堂入り
火曜日（4月30日）、米ロサンゼルスにあるハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムに新たに埋め込まれた、サミー・ヘイガーの名を刻んだ星型プレートがお披露目された。
ウォーク・オブ・フェイム（walkoffame）のYouTubeチャンネルで、現在、その式典の模様を公開中。ヘイガーは妻や子供たちと出席し、彼の長年のコラボレーターである元ヴァン・ヘイレンのマイケル・アンソニー、チキンフットで活動を共にするレッド・ホット・チリ・ペッパーズのチャド・スミス（Dr）、ジョン・メイヤーらがお祝いに駆けつけた。
ヘイガーは、これまで彼が関わってきた全ての人たち、ファン、友人たちの助けがなければ、自分は今ここにはいなかったと感謝した後、「君は多くのことを成し遂げてきたが、最も誇りに思うことは何かと聞かれるとき、俺は、4人の子供たちだと答えている」「妻はこの街一番の美女」などと、家族へ賛辞を贈った。
2024年は、レコーディング・カテゴリーでは、サミー・ヘイガー、グレン・バラード、トニー・ブラクストン、デフ・レパード、Charles Fox、ブランディ（・ノーウッド）、Darius Rucker、グウェン・ステファニー、ドクター・ドレー（*3月に式典が開催済み）がハリウッドの殿堂入りする。
The Hollywood Chamber of Commerce proudly welcomes Rock legend Sammy Hagar to the Hollywood Walk of Fame ???? Special thank you to the family, friends and fans that joined us and tuned into the livestream.— Walk of Fame (@WalkofFameStar) April 30, 2024
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Ako Suzuki