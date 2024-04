【「深夜食堂」28巻】4月30日 発売価格:1,045円

小学館は、マンガ「深夜食堂」の28巻を4月30日に発売する。価格は1,045円。

本作は「ビッグコミックオリジナル」で連載されている安倍夜郎氏の作品。2009年からドラマ化が始まり、第4部と第5部はNetflixオリジナルシリーズとして全世界配信されている。

繁華街の片隅にある小さな“めしや”の物語で、28巻では「さつまいものレモン煮」や「茹で落花生」、「いくらの醤油漬け」などのエピソードが収録されている。

「深夜食堂」28巻の目次

第380夜 メリケン粉焼き

第381夜 豚汁木綿豆腐入り

第382夜 イタドリ

第383夜 ひやむぎ

第384夜 カレー味

第385夜 にんにくの醤油漬け

第386夜 よだれ鶏

第387夜 魚肉ソーセージのケチャップ炒め

第388夜 さつまいものレモン煮

第389夜 茹で落花生

第390夜 いくらの醤油漬け

第391夜 豚こまの天ぷら

第392夜 栃尾の油揚げ

第393夜 結び昆布

【「深夜食堂」28巻あらすじ】

春には春の味、秋には秋の味。

たまにはどうだい? うちで一杯。

アジア諸国を中心に海外でも人気沸騰中の「深夜食堂」。

最新28集も、日本・韓国・台湾で同時発売!

「いくらの醤油漬け」ほか14の料理を収録。

一見さんも、常連さんも、卓上に嬉しい一皿あります。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.