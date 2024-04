ボカロP・歌い手・実況者・コスプレイヤーetc…ネットクリエイター465組が幕張メッセに集結！ニコニコ超会議注目企画「クリエイタークロス」全出展者まとめ

ニコニコ超会議が4月22日〜28日、ネットとリアル、計7日間開催されます。今回のニコニコ超会議の目玉企画の一つが「クリエイタークロス」。

本記事では、ニコニコ超会議、クリエイタークロスについての概要、出展者一覧をジャンル別にご紹介します。

ネット発!みんなで作る日本最大級の文化祭として、登録会員数9,000万人を超える「ニコニコのすべて(だいたい)を地上に再現する」をコンセプトに、ユーザーが主体となりネットとリアルで開催するニコニコ最大のイベントであるニコニコ超会議。

そんなニコニコ超会議に現れた踊り手、歌い手、ボカロP、配信者、絵師、実況者、VTuber……ネットを中心に様々なジャンルで活動するクリエイターたち総勢465組が、幕張メッセのド真ん中に自分のスペースを持ち、自由に表現できる場……それが「クリエイタークロス」です!

前年初開催され好評を受け、今年はスペースを大幅に拡大。パワーアップしたクリエイターたちの祭典をぜひお楽しみください!

【30秒で分かる!】クリエイタークロス2024【ニコニコ超会議2024】

【30秒で分かる!】クリエイタークロス2024【ニコニコ超会議2024】

ダンス、カラオケ、コスプレ、ゲームプレイの実演、楽器演奏、ファン交流、作品展示、同人誌頒布、動画上映……出展者たちの展示スタイルはさまざま。

多くのクリエイターによる型にはまらない自由な創作が、幕張メッセのメインストリートをジャックします!

すでに多くのクリエイターたちによる参加表明が話題を集めています。

今回クリクロでニコニコっぽい初企画します!



テーマは

“リアル彼女とデートなうに使っていいよ”



スペースでみんなとツーショを撮る企画です!



撮った写真はデートなうで使ってね!

SNSたくさん投稿してね!



ニコ超2024お待ちしてます!

【 クリエイタークロス ▶︎ H3 い-51 コス】#クリクロ告知 pic.twitter.com/xlO7E31gti - カモミール 🌼 4/27.28超会議H3 い-51 コス (@chamomi017) April 23, 2024

今週ニコニコ超会議でクリクロとかボーマスとかあるのでこれをどうぞ https://t.co/1E62w3znvj - ンバヂ (@nbaji9) April 22, 2024

ニコ超に持ってく目玉ウィッグがついに完成した🥹❄️

頑張ったから良かったら見に来て〜! pic.twitter.com/J4Nxertki6 - ゆし@ニコ超28日クリクロH3う43 (@tys_ty_cos) April 21, 2024

✨️ニコニコどりーまーず✨️

【演奏してみた】で #ニコニコ超会議2024 クリエイタークロスに4/27 参加します!



ニコニコ超パーティー出演者の異色演奏者を始め、海浜幕張駅前で毎年パフォーマンスをしていた僕らがついに幕張メッセに‼️



ホール3 お-58 ブースでお待ちしてます🌟#クリクロ告知 pic.twitter.com/k7unCbdIiI - SAXp / HOЯIKAWA@ニコニコ超会議2024 27日H3 お-58演 & 28日 ボーマス (@saxp_hori) April 17, 2024

ニコニコ超会議2024(4/28日曜)のクリエイタークロスにてノリラジブースを出展します。



まさかの当選しちゃった。https://t.co/9edXzpBUsn#クリクロ2024 #ニコニコ超会議2024 pic.twitter.com/4DJfUo4M1U - 石川典行 (@ICCHY8591) February 1, 2024

クリエイタークロスの出展ブースに遊びに行くには『ニコニコ超会議2024』のチケットが必要です。

チケットの購入はこちらをご確認下さい。

目次(タップで該当ジャンルの出展者一覧へ)

■ クリエイタークロスとは?

【Hall1】

■ 降臨してみた

■ 踊ってみた

■ 歌ってみた

【Hall2】

■ 配信者

■ 技術部

【Hall3】

■ コスプレ

■ 演奏してみた

■ アイドル/アーティスト

■ VTuber

■ ボイスロイド

【Hall6】

■ 東方

【Hall8】

■ ボーカロイド

■ ゲーム

【Hall1〜3・7】

■ その他

■ その他(コンパス)

■ その他(R11R)

■ ニコニコ超会議2024 開催概要

■ 出展者紹介

ここでは、クリエイタークロス出展者をジャンル別・ホールごとにご紹介します。

【Hall1】

■ 降臨してみた



キスマイ宮田のニコ生やったってit’s Alright!

小林商店

超宇宙開発ブース Powered by ホリエモン

堤 幸彦 ブース

■ 踊ってみた

愛川こずえ

あおか

足太ぺんた

アニー

アレグリア(4月28日のみ)

安藤未知-超会議でもみんなのこころはしあわせで〜す-

itoの衣装屋さん

いりぽん

いわしのおみせ

うおのた ゆう

えまちゃんこ鍋(4月28日のみ)

おかげザウルス

おしゃべり大集会

おでんガールズ

おどチャン

踊るサブカルクソ女

かずはの小さなお店屋さん

仮面ライアー217

かもだしょっぷ

ぐるちょこ♡‬ゆめかわわんだふる!

サラ

SALON DE Daro

すぅすなもちさゆみおんのお店

素直のおみせ♡すなおやさん

ただのん

だるめ(4月28日のみ)

十魁

toxic x toxic(4月28日のみ)

TOBY HOMES

七河みこ

なひ&月浪のお店屋さん

ニコ生ゲーム好き踊り手のあそびば

ねおしょっぷ

ハガネ×楠あい【あどけなblack♥】(4月27日のみ)

××× project

HAL

はるかいろのおみせやさん

ハレオフ17周年記念off+『龍雅如く』

ぶきじおのおみせ(4月28日のみ)

ベテ部の応援屋さん

ぼたまり(4月28日のみ)

ぽるし

前ちゃん。

真夏果の線屋(4月27日のみ)

MANNEQUIN Collection

まやリカがいるところ

みこいすとshabondama(4月28日のみ)

ミナまぁり&はのsöpöすとあ

めーとるなちじぇーじゅ感謝祭

MOMOR’S

やっこ屋さん

ゆっきー(4月28日のみ)

よろず屋 梅かっぱ

REAL AKIBA BOYZ&JUNIORZ

りーる(4月28日のみ)

りうこう(4月28日のみ)

ReN(4月27日のみ)

わに

■ 歌ってみた

亜歌(4月27日のみ)

あられがわぽわ(4月27日のみ)

一十八

ぐるたみん屋さん(4月28日のみ)

じぇれすすぺーす

詩人さんのしらす( 。∀ ゚)屋さん

ツキミカド

成宮 亮

猫乃

XX日後に始動する新人歌い手グループ(4月28日のみ)

はへー×モリスレイ(4月28日のみ)

☆はるにゃん☆×海老茶まいる

はるみ/Harumi(4月28日のみ)

フォルスダッドコール出張所(4月28日のみ)

負無オトナ(4月28日のみ)

まつし&ゆかし

みつめ(4月28日のみ)

めんそーれ(めえそら&ReN)(4月27日のみ)

モブがあらわれた

やんにしの倉庫(4月27日のみ)

雪屋さんの休憩処(4月28日のみ)

Lah×Luca(4月28日のみ)

わかみょ屋さん(4月28日のみ)

【Hall2】

■ 配信者

あいがみ

アハハのおばけちゃん(4月28日のみ)

あまねちゃんぽゆ(4月27日のみ)

石川典行のノリユキラジオ(4月28日のみ)

一ノ瀬あきな(4月27日のみ)

おったんベース

おばけの棲家【臨時支店】

小幡友美

帰ってきた!柴又MADコンテスト

きつねこいぬ/倉居純名

きなこまるの住処(4月28日のみ)

牛脂ちゃん[20](4月27日のみ)

ぎんの巣

癖強お姫様団体

小舟(4月27日のみ)

ゴマピーチ(4月27日のみ)

狐魂Projects

さきまるふぃー

サダ待機所

サトシ(4月27日のみ)

しすたー

受賞

出張版!とかげむしのめざむしラジオ(4月27日のみ)

シルシランド

ジロー

すぺしゃるえま

せいうす&ねるし〜(4月28日のみ)

XENOひこ×ピスタチオ ブレーダー騎士隊の大演習(4月28日のみ)

誰が呼んだか「野生の公式」の外配信展示(4月27日のみ)

D.Y(男爵山下)

ちーちゃん

チーム ヘアスプレー(4月27日のみ)

超 ペンギン大学

超汚部屋再現

超おまめくらぶ。

超会議の中心で、普通にしゃべる

超CAINDパーク

超B型なお店CANDY

超リスナーニコラジ(4月27日のみ)

Z/cのおうち(4月27日のみ)

東条ジョナ

BBA‪☆fishing!!&photo【どくたぁM】

Dr.熱血のリアル医療相談室

とろみ

ナイトハイパー局ネットワーク(4月28日のみ)

ななしさんんんんん(4月28日のみ)

ニコニコ超会議で1本番組作ってみた(4月27日のみ)

人間をなだめるポメラニアンワン(4月27日のみ)

NextA(4月27日のみ)

ねこぴ૮ . ̫ . ა

のぞちゃんとひおとりのお店(4月27日のみ)

のどか@

百花 繚乱

フグちゃん(4月27日のみ)

ふにんがす

風遊王国

ポンコツびぃちゃん(宮川みやび)

ぽんちゃん 超オフ会会議ブース!!

ぽんぽこ狸合戦(REWA)

まじかりんご奇跡のお屋敷【ニコニコ支店】

まろん

もっちゃん神社【オフラインスナックRe:】

Monster(4月27日のみ)

藪。

53歳無職山田

我©【魔界ゆのんちゃん】

ランタンチャンネル 2nd

りゆうた

■ 技術部

ああやっち(4月27日のみ)

アイボ・リボーン(4月27日のみ)

朱護重工

asobiya Digital Community(4月28日のみ)

gear

小松製作所

咲玉ストアPOS研究部(4月28日のみ)

サンボン屋(4月28日のみ)

JOKERの実験室

処女懐胎(4月28日のみ)

Studio UXM

精霊石の箱庭

【ピピ美ロボ】郄橋ちゃんと【VTuber】三峰スズ

超乗合馬車 Powered by ニコニコ技術部馬車グループ

作ってみた同好会、今も

動画師 香菜の制作工房

トランプタワーのタワーバカ(4月28日のみ)

ニコニコ風船部

ぬいぐるみ労働組合

のよす家(4月27日のみ)

86KA2(4月27日のみ)

ピエロ大好き人間の「指キーホルダー」づくりワークショップ!!

武器あります。

MASIS

妄想発明家ZAWAWORKS

【Hall3】

■ コスプレ

あーやん&とうた(4月28日のみ)

inori_design

癒し処 ツボネ

NS(とうか)(4月28日のみ)

仮性男子

カモミール

キッカニッキ(4月28日のみ)

倉坂くるる

GroupBクラブ(4月28日のみ)

樹理穴dis子

しょこら

皇晴屋(4月28日のみ)

世界ひよ(4月27日のみ)

創作ツノカチューシャさわわ工房

チロルちゃん(4月28日のみ)

巴衛(tomoe)

トリッキー・トリッピー(4月27日のみ)

なぎにゃ(4月27日のみ)

nanoa

ニコニコものまね首相官邸

87かぼちゃ(4月28日のみ)

バルキリー

みよしさんち(4月27日のみ)

リゥリゥコススペース(4月28日のみ)

LAY

■ 演奏してみた

妖(4月28日のみ)

西瓜糖壺(4月28日のみ)

ニコニコどりーまーず(4月27日のみ)

ニコニコ和楽器部 by ほうがくのわ(4月27日のみ)

1st Street J@M(4月28日のみ)

不思議獣がまがま

ほしいもバイオリン(4月28日のみ)

よみぃ(4月28日のみ)

RAN/LIBRAVEL(4月27日のみ)

■ アイドル/アーティスト

甘井素甘(4月27日のみ)

イキノコRe:

꒰ঌ if ໒꒱

エピック・エピローグ第3章(セルフプロデュースアイドル)(4月28日のみ)

楽団型秘密結社✠MALICE BERRY(4月27日のみ)

奏音コレクト

SUNLIGHT(4月27日のみ)

SHOW!ME!機嫌

ソロツモ

天空音パレード(4月28日のみ)

24emotions

ニコニコ♡LOVERS(4月28日のみ)

NEW ERA SYNDICATE

はちゃパレ(4月28日のみ)

VR演劇コミュニティ「メタシアター」(4月27日のみ)

FloreRisa-フロレリーサ-(4月27日のみ)

youmenosay

代々木女子音楽院

RASCAL CLAN

RAN(4月27日のみ)

ランタンチャンネル

りさにゃんメイにゃん(桃奈りさこ&ヤギヌマメイ)(4月27日のみ)

ReLIT/ナナクロニクル

ロボット頭(4月27日のみ)

■ VTuber

AITuberりきミナミとVTuberあやのこじ糸

浅川ひなた(4月27日のみ)

伊音ねこ

うづしろ

華月エアリ(4月27日のみ)

ゴリアテ(4月27日のみ)

自宅警備隊宅外派遣N.E.E.T.

大雌竜神帝国決起集会〜起てよ国民我等の旗の下にinニコニコ超会議2024〜

特化Vの会

中希萌じん(4月27日のみ)

はにかむビースト!(4月27日のみ)

VSP!!OFFICIAL(4月27日のみ)

隔音アヤカ(4月27日のみ)

星 桃花

星影ラピス

みるみるギターサウンド

YamaokaSuno クリエイターズ(4月28日のみ)

山田ゆこ

夜乃すみ(4月27日のみ)

■ ボイスロイド

琴葉茜の不思議探訪シリーズ(4月27日のみ)

なんすい(4月27日のみ)

ぷろどっと.

VOICEVOX公式(4月27日のみ)

ゆえぴこ

【Hall6】

■ 東方

あにまる製菓&龍居堂

Alstroemeria Records

彩音 〜xi-on〜(4月27日のみ)

SOUND HOLIC

少女Revolver

森羅万象

すなめりTシャツ屋さん

すなめりドリル

DiGiTAL WiNG

東京アクティブNEETs

東方祭実行委員会&D.D.D

NoName?

ぱいそんきっど&ハチワレキッド

舞々

幽閉サテライト&少女フラクタル

【Hall8】

■ ボーカロイド

r-906

atogaki.(4月27日のみ)

Van de Shop

うろのあーる

エイハブ(4月27日のみ)

縁起屋の書斎(4月28日のみ)

OTOほめスペース(4月28日のみ)

On Prism Records

きさらんどりー

GaL&サツキ

kyoncy

神戸顧問会(4月27日のみ)

sakiにっく(4月27日のみ)

GL DTM Club(4月28日のみ)

Ci flower

しおばにら(4月28日のみ)

新UTAU、里石優花(黒岩秀太!!)と終演(15番)(4月28日のみ)

水中シャンゼリゼ

スタジオDOT(4月27日のみ)

聖水P

赤兎かい(4月27日のみ)

セトモノレモン(4月28日のみ)

そよぎ/水瀬すい(4月27日のみ)

駄菓子O型

つきみぐー、[Project:OVER]

なみぐる_ずんだもんがいっぱい

ニコニコ超会議 Experience the Vocaloid CLUB DJ EVENT 「超エクボ」(4月27日のみ)

にじぶどう農園

NEXTLIGHT

PURPLE LILAC(4月27日のみ)

higma

FloSurs

ペポン商店(4月27日のみ)

ベリーイージー

ボカ学

#ボカコレ合同誌 with モモツキ桃源郷

MIKU Crossing Lab.

Miku’s Origin

酩酊堂(4月27日のみ)

もちね薬局(4月27日のみ)

弥車(4月28日のみ)

ユ!

夕立P(4月27日のみ)

U.musicLABO

ゆめかわヒロイン製作所(4月28日のみ)

りーあんどぽめ(りーあん&ぽめ)(4月27日のみ)

レクP(4月28日のみ)

6月の絶界

6MARU@ボカロP、くぽ@イラスト、他(4月28日のみ)

Logicaloid the Apple(4月28日のみ)

■ ゲーム

いい大人達

iizuka【ゲーム】(4月27日のみ)

INSIDE SYSTEM

enjoyablespage WWAroom

からくさオフニコニコ超会議出張版(4月28日のみ)

Calette

牛脂ちゃん[24]【ゲーム】(4月28日のみ)

牛丼

今日ポケ超会議オフ【ゲーム】(4月28日のみ)

クソゲーBAR

ゲームの森のはくまさん【ゲーム】(4月27日のみ)

ゴリアテ【ゲーム】(4月28日のみ)

地獄のボードゲーム体験会兼俺の休憩所(4月28日のみ)

ショイコ(4月27日のみ)

空色じみたやかた(4月28日のみ)

多田雅義

惰眠むさぼ郎(4月28日のみ)

ChelcyNetwork

超大天使!ぽあちのきゅんきゅん♡どり〜む!【ゲーム】(4月27日のみ)

TNT Laboratory(4月27日のみ)

ティッシュ投げ選手権(4月27日のみ)

AAA級へ!『超メタバース祭 by 学檄』 〜日本初のVR・メタバース特化型ゲーム/バーチャルイベント〜

日本語読めない卓

ネコ型わいん【ゲーム】(4月27日のみ)

Pさん(4月27日のみ)

PIRO(ピロ)

fumiya【ゲーム】(4月28日のみ)

風遊王国【ゲーム】(4月27日のみ)

ポケモンわらしべ長者!【ゲーム】(4月28日のみ)

mynameismy/マィ(4月28日のみ)

夜香学園

るっつ【ゲーム】(4月28日のみ)

Rainbow Flower Games(4月27日のみ)

【Hall1〜3・7】

■ その他

Avanet.

あおともPラボ

天照(4月28日のみ)

&結葉塾【 Professional 】(4月28日のみ)

【癒しorSM】砂ちゃんの足つぼ!(4月27日のみ)

inclusion

インスパー研究院(4月27日のみ)

A²機関

NS高等学校 プレゼン同好会(4月27日のみ)

お異世さん巡り リューカ屋(4月28日のみ)

おそなえをついばむひよこ 超みんなで写経 出張版

仮装屋 陵雅(4月27日のみ)

くりたしげたか

狂っているゆるキャラちぃたん☆

Kenta3040

孤独なリーマンのかる〜い人生相談(スッカスカ)

財団本舗

半機人研究所

サロン花しば(4月28日のみ)

実物大空想武器屋レアワークス

Charme Ensemble(4月28日のみ)

ジョウケン

2nd Floor

2nd Floor Plus(4月28日のみ)

ただのガチ医者

田辺工房

地図ラーの会(4月28日のみ)

超団体合同説明会×RED ALERT

超マッスルタクシー by 筋肉紳士集団ALLOUT / マッスルプラス

ちょめ美(4月27日のみ)

Deep Under Ground Modeler’s

【アニクラ】ニコ超[中|昼]や祭(にこちょうちゅうやさい)(4月28日のみ)

ニコニコサポーターズSmileS

ハコガタ&MixUpParty

春本由香

はろみゅ合同誌を作りたい!

PC-98愛好会(4月28日のみ)

骨

魔界ノ風鷹

ミクタン号 [移動ライブ中継自転車]

Micro-0396-

ものわさ文堂〈ものくい×山葵拓ノ助(山葵醤油)〉(4月27日のみ)

谷中研究所(4月27日のみ)

結葉塾(4月28日のみ)

ゆっくりステンレスOFF会(4月28日のみ)

YOTTA Factory

Reeo

緑花星

ringo

林檎酢のにこにこ縁日

■ その他(コンパス)

歌い手フルカノライブステージ!〜 君の鼓膜に☆ドリーミング 〜 #コンパスエンジョイ部文化祭

推し活グッズを自分で作ってみよう! #コンパスエンジョイ部文化祭(4月27日のみ)

推し活ネイルチップ #コンパスエンジョイ部文化祭

『カラバリ好き』でもグッズが欲しい!#コンパスエンジョイ部文化祭

【コスプレ相談所】逢瀬列はこちら! #コンパスエンジョイ部文化祭

#コンパスエンジョイ部文化祭 パフォーマンスコーナー 事務局(4月27日のみ)

#コンパスエンジョイ部文化祭 頒布コーナー事務局(4月27日のみ)

コンパス×がーるずほりっく(あんへるどらっく)#コンパスエンジョイ部文化祭(4月28日のみ)

#コンパス切リ絵道中 #コンパスエンジョイ部文化祭(4月27日のみ)

#コンパス人狼〜祭〜 #コンパスエンジョイ部文化祭(4月28日のみ)

コンパス大交流祭withとーふめんたる #コンパスエンジョイ部文化祭(4月27日のみ)

#コンパス難民部 #コンパスエンジョイ部文化祭(4月27日のみ)

#コンパス立体視3DCG体験 #コンパスエンジョイ部文化祭

ささみとおもちが踊ってみたりするらしい場所。 #コンパスエンジョイ部文化祭(4月28日のみ)

慈雨雷霆 #コンパスエンジョイ部文化祭(4月27日のみ)

純喫茶【外道】#コンパスエンジョイ部文化祭(4月28日のみ)

超お写真ブース #コンパスエンジョイ部文化祭(4月27日のみ)

DXゴライアスワサビ #コンパスエンジョイ部文化祭

バグで動物になっちゃった! #コンパスエンジョイ部文化祭(4月28日のみ)

buzzG

半日仮眠

#みーーーんなで作る踊ってみた #コンパスエンジョイ部文化祭(4月28日のみ)

【LIVE】NoRA-Bz!!(のらばずーか。) #コンパスエンジョイ部文化祭(4月28日のみ)

りゅうせー

臨時裁縫会合室#コンパスエンジョイ部文化祭(4月28日のみ)

■ その他(R11R)

アキヤレモンサワー

イグアナ大佐

いとうみゆき&津島ソラ(4月28日のみ)

オカユウリ(4月27日のみ)

堅貝

熊谷のの(4月27日のみ)

五七翔二(4月27日のみ)

KOPAKU

こむぎ

残響室(4月27日のみ)

しまりすゆきち(4月27日のみ)

しろくらげ(4月28日のみ)

すぴか

その(4月27日のみ)

74

一(4月28日のみ)

晴菜(4月28日のみ)

ひずみ(4月28日のみ)

びねつ

Vab.png(4月27日のみ)

藤森しき

巻き貝(4月28日のみ)

matumot(4月27日のみ)

まるゐ

みずの紘(4月27日のみ)

柚原イチロ(4月27日のみ)

鱗粉あす

■ ニコニコ超会議2024 開催概要

【開催日時】2024年4月22日(月)〜28日(日)

リアル:4月27日(土)・28日(日)

ネット:4月22日(月)〜28日(日)

【主催】 ニコニコ超会議実行委員会

ニコニコ超会議 公式サイト 詳細はこちら

X(旧twitter)公式アカウント 詳細はこちら

ネット開催概要

【開催日時】4月22日(月)〜28日(日)

【会場】ニコニコ公式サイト・総合TOP

リアル開催概要

【開催日時】

2024/4/27(土) 10:00〜18:00(最終入場17:30)

2024/4/28(日) 10:00〜17:00(最終入場16:30)

【会場】幕張メッセ 国際展示場 1〜11ホール・イベントホール

【アクセス方法】

最寄り駅:JR京葉線・海浜幕張駅

JR海浜幕張駅から会場までのルートや、車、公共交通機関での来場詳細については幕張メッセアクセスガイドをご覧ください。