2018年に開催された一夜限りのライブ<YUKIHIRO TAKAHASHI LIVE2018 SARAVAH SARAVAH!>が、5月17日(金)より1週間限定で、109シネマズ大阪エキスポシティにて上映されることが決定した。1月に109シネマズプレミアム新宿にて同作品の上映が行われたが、連日満席の大盛況だったことから大阪での開催も実現。また、好評につき5月31日(金)より109シネマズプレミアム新宿での再上映も決定した。

リリース情報



『YUKIHIRO TAKAHASHI LIVE2018 SARAVAH SARAVAH!』品番:COXA-1315値段:¥5,500(税込)収録楽曲01.FOR FRANCIS02.VOLARE (NEL BLU DIPINTO DI BLU) / ボラーレ03.SARAVAH! / サラヴァ!04.C'EST SI BON / セ・シ・ボン05.LA ROSA / ラ・ローザ06.MOOD INDIGO / ムード・インディゴ07.ELASTIC DUMMY / エラスティック・ダミー08.SUNSET / サン・セット09.BACK STREET MIDNIGHT QUEEN / バック・ストリート・ミッドナイト・クィーン10.PRESENT / プレゼント11.4月の魚/12.BRAND NEW DAY113.THE LOOK OF LOVE14.MAJI15.SARAVAH! / サラヴァ!出演高橋ユキヒロ佐橋佳幸(G)、Dr.kyOn(key)、林立夫(Dr)、矢口博康(Sax)、有賀啓雄(B)、斎藤有太(Key)、ゴンドウトモヒコ(Ehpho, Computer, etc)、藤井珠緒(Per)、重住ひろこ(Cho)、岡村玄(Cho)、ツヤトモヒコ(Cho)細野晴臣(B,AG)