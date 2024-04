『女王陛下のお気に入り』のヨルゴス・ランティモス監督、エマ・ストーンが再集結し、第96回アカデミー賞4部門受賞を果たした映画『哀れなるものたち』がのコンテンツブランド「スター」にて、2024年4月24日(水)より独占配信開始となることが決定した。

自ら命を絶った不幸な若き女性ベラ(エマ・ストーン)は、天才外科医ゴッドウィン・バクスター(ウィレム・デフォー)の手によって、生まれたての女性として奇跡的に蘇生。ゴッドウィンの庇護のもと日に日に回復するベラだったが、“世界を自分の目で見たい”という強い好奇心に心導かれ、放蕩者の弁護士ダンカン・ウェダバーン(マーク・ラファロ)の誘いに乗り、生まれて初めての大冒険に出る。やがて貪欲に世界を吸収していくベラは、平等と自由を知り、時代の偏見から解き放たれていくのだった。

本作は、賞レースにおける輝かしい功績のみならず全米最大のレビューサイトRotten Tomatoesでもトマトメーターが驚異の92%(4月9日時点)と絶賛の嵐。主人公のベラを演じたエマ・ストーンは「この原作を基に、このレベルにまで達する映画を作り上げられる監督は、(ヨルゴス・ランティモス監督の)ほかに思い当たりません」と監督の才能に惚れ込んでいる。

そんなランティモスの元に集結した美術、衣裳、ヘアメイク、音楽などそれぞれの分野のスペシャリストが織りなす、創り込まれた壮麗な世界観。そして、映画史に刻まれる主人公ベラの波乱万丈な冒険をディズニープラス「スター」にてじっくりと何度でもご覧いただくことができる。

©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

『哀れなるものたち』が作り出した熱狂が余韻を残すなか、新たにランティモスとストーンによる最新作『憐れみの3章』の公開も。映画界最高峰タッグの勢いはますます加速中だ。

映画『哀れなるものたち』は2024年4月24日(水)よりディズニープラス「スター」にて見放題独占配信開始。

The post first appeared on .