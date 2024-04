クリス・ヘムズワースとスカーレット・ヨハンソンが声優を務める『トランスフォーマー』シリーズ最新のアニメ映画『トランスフォーマー・ワン(原題:Transformers One)』の初予告編が“宇宙”でお披露目となることがわかった。ヘムズワースが発表している。

自身のSNSアカウントを更新したヘムズワースは、共演者のブライアン・タイリー・ヘンリーと共に登場し、アメリカ東部時間4月18日9時(日本時間4月18日23時)より予告編の生配信カウントダウンイベントを実施することを発表。『トランスフォーマー』シリーズやヘムズワースのSNSアカウントで配信されるという。

単なるカウントダウンイベントとはならないようで、ヘムズワースらは動画の中で、予告編を宇宙から配信すると宣言。ブライアン・タイリー・ヘンリーに「なんで宇宙なんですか?」と質問させたヘムズワースは「この映画では可能性は無限大だからだよ」と意気揚々に説明している。

We’re debuting the trailer for our new movie in SPACE! Tune in this Thursday (4/18) at 9am ET as we count down to the trailer premiere LIVE on the channels. Roll out