男子ゴルフのメジャー第1戦、第88回マスターズ・トーナメント最終日。3番でパットラインを読む松山英樹（2024年4月14日撮影）。(c)Jamie Squire/Getty Images/AFP

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【AFP＝時事】男子ゴルフのメジャー第1戦、第88回マスターズ・トーナメント（The Masters Tournament 2024）は14日、米ジョージア州オーガスタ（Augusta）のオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブ（Augusta National Golf Club、パー72）で最終日が行われ、2021年大会覇者の松山英樹（Hideki Matsuyama）は「74」でスコアを二つ落とし、通算7オーバーの38位タイだった。

　スコッティ・シェフラー（Scottie Scheffler、米国）が通算11アンダーで2022年以来となる2度目の優勝を果たした。

【翻訳編集】AFPBB News

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