松山英樹は通算7オーバーで38位 マスターズ
【AFP＝時事】男子ゴルフのメジャー第1戦、第88回マスターズ・トーナメント（The Masters Tournament 2024）は14日、米ジョージア州オーガスタ（Augusta）のオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブ（Augusta National Golf Club、パー72）で最終日が行われ、2021年大会覇者の松山英樹（Hideki Matsuyama）は「74」でスコアを二つ落とし、通算7オーバーの38位タイだった。
スコッティ・シェフラー（Scottie Scheffler、米国）が通算11アンダーで2022年以来となる2度目の優勝を果たした。
【翻訳編集】AFPBB News
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