超軽量のゲーミングマウスとしっかり固定のマウスパッドが登場！ 週末（4月13日〜4月14日）秋葉原PCパーツショップ 特価情報【アキバ特価情報】

パソコンSHOPアーク（ark）新商品＆セール情報

WLMOUSE BEAST X MINI Iceblue

・価格：23,800円（税込）

・メーカー：WLMOUSE

小型左右対称型マグネシウム合金ゲーミングワイヤレスマウス。約34(±2)gの超軽量。猫型4K対応ドングル付属。

WLMOUSE BEAST X MINI StellarBlack(glossy)

WLMOUSE BEAST X MINIはほかにも多数のカラーバリエーションが発売されている。

・価格：22,380円（税込）

・メーカー：WLMOUSE

WLMOUSE BEAST X MINI White

・価格：22,380円（税込）

・メーカー：WLMOUSE

WLMOUSE BEAST X MINI Silver

・価格：20,880円（税込）

・メーカー：WLMOUSE

WLMOUSE BEAST X MINI Orange

・価格：20,880円（税込）

・メーカー：WLMOUSE

WLMOUSE BEAST X MINI Mint Green

・価格：20,880円（税込）

・メーカー：WLMOUSE

WLMOUSE BEAST X MINI Lilac

・価格：20,880円（税込）

・メーカー：WLMOUSE

WLMOUSE BEAST X MINI Pink

・価格：22,380円（税込）

・メーカー：WLMOUSE

WLMOUSE BEAST X MINI Violet

・価格：22,380円（税込）

・メーカー：WLMOUSE

Padsmith Crucible - Temple of Dreams V2

・価格：8,470円（税込）

・メーカー：Padsmith

パドスミスのリードアーティストであるコンラディによるマウスパッド。やや硬めの質感で、素早い動作にも対応。また底面は滑りにくい作りになっており、激しいアクションにも対応している。

Liquid Freezer III - 240

・価格：15,980円（税込）

・メーカー：Arctic

Liquid Freezer III - 280

・価格：17,980円（税込）

・メーカー：Arctic

Liquid Freezer III - 360

・価格：18,980円（税込）

・メーカー：Arctic

Liquid Freezer IIIは、プッシュ構成のラジエーターファンがあらかじめ取り付けられており、すぐに使用することが可能。ファンケーブルはチューブのナイロンメッシュに組み込まれているため、マザーボードに接続するケーブルは1本のみで済みます。MX-6サーマルコンパウンドが同梱。写真は「Liquid Freezer III - 280」。

Hellhound Sakura AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6 Limited Edition

・価格：105,800円（税込）

・メーカー：Power Color

AMD RDNA 3 アーキテクチャー・ベースの「AMD Radeon RX 7800 XT」を搭載。桜をデザインしたSakura Edition〈Hellhound〉モデル。2.5スロット占有オリジナルトリプルファンクーラーとバックプレートを搭載するグラフィックスカード。限定モデルとなる「Hellhound Sakura AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6 Limited Edition」には、グラフィックカードホルダーを同梱。本体同様、ホワイトにピンクのアクセントを加えたデザイン。

Hellhound Sakura AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6

・価格：101,800円（税込）

・メーカー：Power Color

AMD RDNA 3 アーキテクチャー・ベースの「AMD Radeon RX 7800 XT」を搭載。桜をデザインしたSakura Edition〈Hellhound〉モデル。2.5スロット占有オリジナルトリプルファンクーラーとバックプレートを搭載するグラフィックスカード。

RTX4060-O8G-LP-BRK

・価格：62,800円（税込）

・メーカー：ASUS

NVIDIA GeForce RTX 4060を搭載。Lowprofile対応。 2スロット占有トリプルファンクーラーを採用するOC版グラフィックスカード。ゲーミング、配信、クリエイティブ活動などさまざまな用途で活躍。ビジネス向けのコンパクトなPCケースにも対応する汎用性の高いデザインとなっている。

テクノハウス東映 新製品情報

ワイヤレス充電機能付きモバイルバッテリー

店舗情報店名：パソコンSHOPアーク住所：東京都千代田区外神田 3-16-18 通運会館 1F電話：TEL 03-5298-7051お問合せ窓口：受付時間 11:00〜18:00営業時間：平日 11:30〜20:00、土日祝 11:00〜19:30※営業時間の詳細は公式ホームページを参照。公式ページ：https://www.ark-pc.co.jp/info/shopguide.html

・価格：6,345円（税込）

・メーカー：budi

USBオーディオ変換ケーブル

4極ヘッドセット+3極ヘッドフォン+マイク用

・価格：1,780円（税込）

・メーカー：アイネックス

USB3.2Gen2対応 M.2 2230 NVMe SSDケース

・価格：4,480円（税込）

・メーカー：アイネックス

特殊精密工具 45点セット

・価格：2,580円（税込）

・メーカー：アイネックス

店舗情報店舗名：テクノハウス東映住所：東京都千代田区外神田1-10-11 ラジオデパート1F営業時間：10:00〜19:00電話番号：03-3253-9896公式サイト：http://www.toeimusen.co.jp/~th/