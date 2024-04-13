超軽量のゲーミングマウスとしっかり固定のマウスパッドが登場！ 週末（4月13日〜4月14日）秋葉原PCパーツショップ 特価情報【アキバ特価情報】
毎週金曜日に、秋葉原のPCパーツショップを取材して、その週に発売された新商品や、週末に行われる特価・セール情報をお届け！
※特価品につきましては、数量に限りがある場合がありますので、売り切れの際にはご了承ください。
パソコンSHOPアーク（ark）新商品＆セール情報
WLMOUSE BEAST X MINI Iceblue
・価格：23,800円（税込）
・メーカー：WLMOUSE
小型左右対称型マグネシウム合金ゲーミングワイヤレスマウス。約34(±2)gの超軽量。猫型4K対応ドングル付属。
WLMOUSE BEAST X MINIはほかにも多数のカラーバリエーションが発売されている。
WLMOUSE BEAST X MINI StellarBlack(glossy)
・価格：22,380円（税込）
・メーカー：WLMOUSE
WLMOUSE BEAST X MINI White
・価格：22,380円（税込）
・メーカー：WLMOUSE
WLMOUSE BEAST X MINI Silver
・価格：20,880円（税込）
・メーカー：WLMOUSE
WLMOUSE BEAST X MINI Orange
・価格：20,880円（税込）
・メーカー：WLMOUSE
WLMOUSE BEAST X MINI Mint Green
・価格：20,880円（税込）
・メーカー：WLMOUSE
WLMOUSE BEAST X MINI Lilac
・価格：20,880円（税込）
・メーカー：WLMOUSE
WLMOUSE BEAST X MINI Pink
・価格：22,380円（税込）
・メーカー：WLMOUSE
WLMOUSE BEAST X MINI Violet
・価格：22,380円（税込）
・メーカー：WLMOUSE
Padsmith Crucible - Temple of Dreams V2
・価格：8,470円（税込）
・メーカー：Padsmith
パドスミスのリードアーティストであるコンラディによるマウスパッド。やや硬めの質感で、素早い動作にも対応。また底面は滑りにくい作りになっており、激しいアクションにも対応している。
Liquid Freezer III - 240
・価格：15,980円（税込）
・メーカー：Arctic
Liquid Freezer III - 280
・価格：17,980円（税込）
・メーカー：Arctic
Liquid Freezer III - 360
・価格：18,980円（税込）
・メーカー：Arctic
Liquid Freezer IIIは、プッシュ構成のラジエーターファンがあらかじめ取り付けられており、すぐに使用することが可能。ファンケーブルはチューブのナイロンメッシュに組み込まれているため、マザーボードに接続するケーブルは1本のみで済みます。MX-6サーマルコンパウンドが同梱。写真は「Liquid Freezer III - 280」。
Hellhound Sakura AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6 Limited Edition
・価格：105,800円（税込）
・メーカー：Power Color
AMD RDNA 3 アーキテクチャー・ベースの「AMD Radeon RX 7800 XT」を搭載。桜をデザインしたSakura Edition〈Hellhound〉モデル。2.5スロット占有オリジナルトリプルファンクーラーとバックプレートを搭載するグラフィックスカード。限定モデルとなる「Hellhound Sakura AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6 Limited Edition」には、グラフィックカードホルダーを同梱。本体同様、ホワイトにピンクのアクセントを加えたデザイン。
Hellhound Sakura AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6
・価格：101,800円（税込）
・メーカー：Power Color
AMD RDNA 3 アーキテクチャー・ベースの「AMD Radeon RX 7800 XT」を搭載。桜をデザインしたSakura Edition〈Hellhound〉モデル。2.5スロット占有オリジナルトリプルファンクーラーとバックプレートを搭載するグラフィックスカード。
RTX4060-O8G-LP-BRK
・価格：62,800円（税込）
・メーカー：ASUS
NVIDIA GeForce RTX 4060を搭載。Lowprofile対応。 2スロット占有トリプルファンクーラーを採用するOC版グラフィックスカード。ゲーミング、配信、クリエイティブ活動などさまざまな用途で活躍。ビジネス向けのコンパクトなPCケースにも対応する汎用性の高いデザインとなっている。
店舗情報店名：パソコンSHOPアーク住所：東京都千代田区外神田 3-16-18 通運会館 1F電話：TEL 03-5298-7051お問合せ窓口：受付時間 11:00〜18:00営業時間：平日 11:30〜20:00、土日祝 11:00〜19:30※営業時間の詳細は公式ホームページを参照。公式ページ：https://www.ark-pc.co.jp/info/shopguide.html
テクノハウス東映 新製品情報
ワイヤレス充電機能付きモバイルバッテリー
・価格：6,345円（税込）
・メーカー：budi
USBオーディオ変換ケーブル
4極ヘッドセット+3極ヘッドフォン+マイク用
・価格：1,780円（税込）
・メーカー：アイネックス
USB3.2Gen2対応 M.2 2230 NVMe SSDケース
・価格：4,480円（税込）
・メーカー：アイネックス
特殊精密工具 45点セット
・価格：2,580円（税込）
・メーカー：アイネックス店舗情報店舗名：テクノハウス東映住所：東京都千代田区外神田1-10-11 ラジオデパート1F営業時間：10:00〜19:00電話番号：03-3253-9896公式サイト：http://www.toeimusen.co.jp/~th/
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