ザンビアのカフエ国立公園で先月30日朝、6人の観光客を乗せたサファリカーが体重5トンほどの雄ゾウに猛襲されて横転し、80歳のアメリカ人女性が死亡した。カメラは車両が襲われ、横転するまで回り続けており、緊迫した当時の様子はSNSで拡散している。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。【この記事の動画を見る】事故が起きたのは先月30日午前9時半頃で、当時の様子はサファリカーに乗っていたアメリカ人観光客が捉えていた。

それによると、雄ゾウが左後方からサファリカーを追ってくるのが分かり、次第にペースを上げる雄ゾウに対し、「オーマイ・グッドネス」「かなり速いぞ」と声があがっている。サファリカーは当時、時速40キロ(25マイル)ほどで走行していたというが、その後突然停止しており、それを見た雄ゾウは車両に向かって突進してくるのであった。そうしてすぐそばまでやってきた雄ゾウは、凄まじい力で車両をひっくり返したようで、映像はぶれ、背後ではガイドが必死に叫び、観光客が苦しそうにもがいているのが聞き取れる。ツアーを運営していた「ウィルダネス」の最高経営責任者キース・ヴィンセント氏(Keith Vincent)によると、この事故で80歳の女性が死亡、1人が重傷を負って入院、4人が軽傷を負ったという。国立公園の管理者は事故後すぐ、現場にヘリコプターを手配したそうだが、亡くなった80歳の女性は怪我が致命傷になったそうだ。報道によると、6人は全員アメリカ人で、豪華な施設で知られる「ルフパ・キャンプ(Lufupa Camp)」に滞在しており、キース氏は事故の原因について次のように説明した。「我々のガイドは皆、非常によく訓練されていて経験も豊富である。残念なことに今回は現場の地形や草木によって、車両の行く手がふさがれてしまった。そのためガイドは危険を回避するために素早い動きが取れなかった。」そして「事故は予期できなかった悲劇」と述べ、被害者家族に哀悼の意を表すとともにガイドと怪我をした5人のサポートを申し出た。なおカフエ国立公園は、ザンビア最古かつ最大、世界で2番目の面積(2万2480平方キロ)を誇り、 国内に生息する動物の約80%の種が生息しているという。非営利団体「野生生物保護協会(Wildlife Conservation Society)」によると、成熟した雄ゾウは肩高約4メートル(13フィート)、体重約6350キロ(1万4000ポンド)に達することもあるそうで、このニュースには次のようなコメントが寄せられた。「群れから離れた雄ゾウは攻撃的なことで知られている。サファリでの事故はつい最近、起きたばかり。ゾウたちは人間にウンザリしているんだよ。」「ガイドは時に、安全を重視することを忘れ、『より良いものを見せたい』と躍起になる。これは危険なことだ。」「本当に行く手をふさがれたのか? ガイドは車をストップさせれば、ゾウが追いかけてこないとでも思ったのでは? 経験あるガイドとは思えない。」「悲しいことだけど、人間がゾウの縄張りに侵入するから事故は起きる。それにこの雄ゾウは、発情するマスト期に入り攻撃的になっていた。このような時期にはツアーをすべきではない。」「ゾウをそっとしてあげて。ツアーは止めるべき。」ちなみに雄ゾウがサファリカーを襲撃する事故は、南アフリカでも起きたばかりだった。幸いにも怪我人はなかったが、事故の動画には「車両が野生動物に近づきすぎたからだ」という非難のコメントが殺到していた。