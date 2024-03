ウィル・スミス&マーティン・ローレンス主演の映画『バッドボーイズ』シリーズ第4弾が、『バッドボーイズ RIDE OR DIE』の邦題で6月21日に日本公開されることが決定し、初の予告編が公開された。

『バッドボーイズ』は、犯罪都市マイアミを舞台に、金持ちでプレイボーイのマイク(ウィル)と、家族を思いやるマーカス(マーティン)の凸凹刑事コンビの活躍を描くバディアクション。最新作の副題『RIDE OR DIE』は、「一蓮托生、死ぬまで共に」の意味で、過去作で彼らがピンチの時に何度も唱えた合言葉「共に生き、共に死ぬ。一生悪友<バッドボーイズ>」(We ride together. We die together. Bad Boys for life.)が表現されている。

幾多の困難を乗り越えてきたマイク&マーカスだが、最新作では“容疑者”となってしまう。亡き上司・ハワード警部に汚職疑惑をかけられ、2人は無実の罪を着せられた上司のために独自捜査を始めるも、警察や敵組織からも追われる身に。予告編では、逃亡者となった二人に危機が迫る様子が映し出され、急降下するヘリコプター内での格闘や、火だるまとなった車からの脱出劇など、手に汗握るアクションが連続する。

メガホンを取ったのは、前作 『バッドボーイズ フォー・ライフ』のアディル・エル・アルビ&ビラル・ファラー監督コンビ。主演のウィルがジェリー・ブラッカイマーと共に製作に名を連ねる。(編集部・倉本拓弥)