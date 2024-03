おしゃべり、お悩み相談アプリ『Flora（フローラ）』発表会！「GO BEYOND DIMENSIONS TOKYO」最終報告会【まとめ記事】

D r e a m t e a m 株式会社はおしゃべり、お悩み相談アプリ『Flora(フローラ)』の記者発表会を2024年3月4日(月)開催した。当日はイメージキャラクターを務めるアンヌはるかさん(元TBSアナウンサーの小林悠さん)がメディア復帰、登壇し、新サービスの想いを伝えるとともに、応援ゲストとして駆け付けた藤本美貴さんと、お悩み相談をテーマにトークセッションを行った。現在はアンヌはるかさんとして、メイクスキンケア講師や、AEAJ認定のアロマセラピスト、インストラクター、ブレンドデザイナーなどとして都内複数カルチャースクールで活動していたりサロンのオーナーとしても活躍されている、元TBSアナウンサーの小林悠(はるか)さん。今回、『Flora(フローラ)』のイメージキャラクターとして公の場に復帰された経緯について、「会社役員として『Flora(フローラ)』を作り上げ、タレントさんの起用を考えている中で、周囲からご本人の出演を勧められました。の言葉で、はっ!とし、このサービスを広めるために自らイメージキャラクターになることを決めました。」と語った。

ReGACY Innovation Group株式会社は、東京都が推進する「5G技術活用型開発等促進事業」において、東京都と協働しスタートアップ企業等を支援する開発プロモーターとして採択されており、2021年度から最長3ヵ年度にわたり5Gイノベーションを街中実装・事業化を推進するアクセラレータープログラム「GO BEYOND DIMENSIONS TOKYO」を実施している。一昨年8月、昨年2月には、実証実験の成果報告会とプロダクト体験会を開催したが、今回プロジェクト3ヵ年度が終了するのに際し、各企業によるプロジェクト最終報告、並びに各プロダクトのデモンストレーションを実施する、「GO BEYOND DIMENSIONS TOKYO」最終報告会を、2024年3月6日(水)に開催した。当日は前半にて採択スタートアップ5社より、本プログラムでの実証実験の内容や、開発中のプロダクトについてデモンストレーションを交えて成果発表会を行い、後半ではそれぞれのスタートアップのプロダクト体験会を実施した。■カラー×サイズ32通り!インテリアや用途に合わせて選べる、電動昇降デスクサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ボタン1つで簡単に天板の上げ下げができ、健康的に効率良く使うことができるインテリアや用途に合わせて使いやすい昇降式デスク「102-ERD101-104シリーズ」を発売した。本製品は、電動で上下昇降できる電動昇降デスク。天板サイズは、幅120cm×奥行60cm、幅120cm×奥行70cm、幅140cm×奥行70cm、幅120cm×奥行60cm(カーブ天板)の4種あり、天板カラーは、ブラック、ホワイト、ライトブラウン、ブラウンの4種ある。昇降フレームは、ブラックとホワイトの2種ある。種類の種類と組み合わせから、計32種類の中から選ぶことができる昇降デスクなっている。電動モーターによりコントローラーのボタンを押すだけで上下昇降する。天板の高さは約71cmから約121cmまでの任意の場所で固定することができ、昇降幅約50cmになる。左右どちらでも取り付けできる多機能コントローラーは、机の高さを確認出来るインジケータを採用している。好みの高さを記憶させることができるメモリー機能付きで、4つまで設定することができる。■アンヌはるかさんがイメージキャラクターとして電撃復帰!おしゃべり、お悩み相談アプリ『Flora(フローラ)』発表会D r e a m t e a m 株式会社はおしゃべり、お悩み相談アプリ『Flora(フローラ)』の記者発表会を2024年3月4日(月)開催した。当日はイメージキャラクターを務めるアンヌはるかさん(元TBSアナウンサーの小林悠さん)がメディア復帰、登壇し、新サービスの想いを伝えるとともに、応援ゲストとして駆け付けた藤本美貴さんと、お悩み相談をテーマにトークセッションを行った。現在はアンヌはるかさんとして、メイクスキンケア講師や、AEAJ認定のアロマセラピスト、インストラクター、ブレンドデザイナーなどとして都内複数カルチャースクールで活動していたりサロンのオーナーとしても活躍されている、元TBSアナウンサーの小林悠(はるか)さん。今回、『Flora(フローラ)』のイメージキャラクターとして公の場に復帰された経緯について、「会社役員として『Flora(フローラ)』を作り上げ、タレントさんの起用を考えている中で、周囲からご本人の出演を勧められました。の言葉で、はっ!とし、このサービスを広めるために自らイメージキャラクターになることを決めました。」と語った。■スタートアップ5社、実証実験の最終結果を報告!「GO BEYOND DIMENSIONS TOKYO」最終報告会ReGACY Innovation Group株式会社は、東京都が推進する「5G技術活用型開発等促進事業」において、東京都と協働しスタートアップ企業等を支援する開発プロモーターとして採択されており、2021年度から最長3ヵ年度にわたり5Gイノベーションを街中実装・事業化を推進するアクセラレータープログラム「GO BEYOND DIMENSIONS TOKYO」を実施している。一昨年8月、昨年2月には、実証実験の成果報告会とプロダクト体験会を開催したが、今回プロジェクト3ヵ年度が終了するのに際し、各企業によるプロジェクト最終報告、並びに各プロダクトのデモンストレーションを実施する、「GO BEYOND DIMENSIONS TOKYO」最終報告会を、2024年3月6日(水)に開催した。当日は前半にて採択スタートアップ5社より、本プログラムでの実証実験の内容や、開発中のプロダクトについてデモンストレーションを交えて成果発表会を行い、後半ではそれぞれのスタートアップのプロダクト体験会を実施した。