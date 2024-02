米テキサス州のアンティークショップで今月8日、奇妙な動きをする男の姿を防犯カメラが捉えた。1人で来ていた男は男性用のスカートを着用しており、商品の1つを手に取ると自身のスカートの中に潜り込ませていたのだ。男は他の店舗でも同様の行為をしていたという。米ニュースメディア『FOX 26 Houston』などが報じた。【この記事の動画を見る】今月8日、米テキサス州ヒューストンにあるアンティークショップ「Antique Gallery of Houston」の防犯カメラが捉えた映像には、額にサングラスをかけて、黒のタンクトップを着た体格の良い男が映っている。男はスコットランドの伝統衣装で、“キルト”と呼ばれる男性用のスカートを着用していた。

男は店内を見回しながら商品棚の陰に隠れるように移動すると、右手を自身のスカートの中に潜り込ませ、しばらくゴソゴソしていた。そしてスカートから出てきた右手には、小さな商品を持っているのが確認できる。男は何事もなかったかのように、その商品を目の前の棚に戻したところで映像は終わっている。同アンティークショップは、ショッピングモールのように複数の店が一か所に集まって営業しており、ある店のスタッフがマネージャーを務めるスーザン・ゴールデンさん(Susan Golden)に男の奇妙な行動を報告した。「いったい自分が何を見ているのか確かめるために、数回ほど繰り返して見ましたよ。約20年ここで働いてきましたが、こんな行動を見たのは初めてでした」と、映像を確認したスーザンさんは不可思議な行動に眉をひそめた。この男に関する複数の通報が米テキサス州ハリス郡保安官事務所第4分署に寄せられたため捜査が行われると、男はミッチェル・ヴェスト(Mitchell Vest、60)と特定された。そして、事情聴取を受けたミッチェルは「自分の肛門に商品を入れていた」という驚きの供述をしたのだ。また、ミッチェルが化粧用ブラシや金物、ボトルオープナー、台所用品などを手にして、スカートの中に潜り込ませる様子も別の防犯カメラが捉えており、ミッチェルの供述と一致したため、同保安官事務所は器物損壊罪の容疑でミッチェルを逮捕した。ミッチェルは同エリアにある別の店「The Curiosity Shop」でも同様の行為をしており、「Antique Gallery of Houston」は130ドル(約1万9500円)、「The Curiosity Shop」では74ドル(約1万1120円)の被害を受けた。ミッチェルのターゲットになった商品は棚から取り除かれ、店内は徹底的に消毒されたと報道されている。このニュースを見た人々からは、ネット上で「気持ち悪すぎ」「見ているだけで吐きそう」「こんなのがいるから外に出たくないんだ」「こんなことをするなんて信じられないよ」などと衝撃を受ける声で溢れ返った。画像は『FOX 26 Houston 「Spring antique store kilt suspect charged with criminal mischief」(Photo: Harris County Pct. 4 Constable’s Office)』『Inside Edition Instagram「Michaela Witter was filming herself」』『Metro 「Hotel guest wakes up to manager ‘sucking on his toes in bed’」(Picture: MNPD)』『LADbible 「Woman Discovers Stalker Has Been Creeping Down From Her Attic to Film Her While She Slept」(Credit: Pixabay)』『The Sun 「BED BUGS Horrifying moment creepy stalker breaks into neighbour’s home to collect secret listening devices he planted in her BED」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)