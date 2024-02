プールで溺れ、回復が見込まれなかった息子(1)の臓器を提供した両親は昨年、息子の心臓を受容した男児と対面し、移植された心臓の音を初めて聞いた。息子を亡くしてから1年4か月後のことで、力強い鼓動を聞いた両親は思わず、繋がれた命に涙したという。米ニュースメディア『People.com』などが伝えた。【この記事の動画を見る】米テキサス州ヒューストンに住むジェニー・バーンズさん(Jenny Burns、37)は2022年6月、当時1歳2か月だった長男ボー君(Beau)が自宅プールで溺れ、意識を失っているのを発見した。

息子の姿が見えないことに気付き、捜し始めてから約3分後のことだったそうで、大声で助けを求める妻の声を聞いた夫ロブさん(Rob、39)がボー君を引き上げ、すぐに心肺蘇生を開始。ボー君の心臓は救急車が到着前に再び動き出したという。ボー君はその後、ダラスの小児メディカルセンターにヘリで搬送され、集中治療室でケアを受けた。しかし容体は思わしくなく、バーンズさん夫妻と長女エマちゃん(Emma、10)は 奇跡 を信じて回復を祈り続けた。ところが入院から4日目、夫妻は医師に「もうできることはない」と告げられ、衝撃を受けた。また、その時初めて 臓器移植 という選択肢があることを知り、決断を迫られた。ロブさんは当時のことをこのように述べている。「実は母と祖母は2人とも診療看護師でね。私は医学教育を重視した家庭で育ったし、意思決定の重要さというのをよく理解していた。 臓器移植 は私たち 家族 にとって、これまでで最もつらい決断の一つだったけれど、『ボーが他の人の命を救える』と考えることで救われたんだ。」「それに私たちが決断すれば、誰かが『臓器が見つかった』という 奇跡 の電話を受けるだろうということは分かっていた。だから 臓器移植 に迷いはなかった。」こうしてボー君は7日間入院し、生後4か月だったエリー君(Eli)に心臓を、40歳の女性に腎臓を、4歳のレオネル君(Leonel)に肝臓を提供すると、6月24日に息を引き取った。そのうちの一人、エリー君は重度の先天性心疾患「左心低形成症候群」を患い、当時はボー君と同じ病院の別の病棟に入院中だった。シングルマザーのエイプリル・フローレスさん(April Flores、32)は医師に、「 心臓移植 をしない限り、長くは生きられない」と言われたそうで、移植はギリギリのタイミングだった。そして手術は無事成功し、エイプリルさんは「移植手術後、すぐエリーに変化が現れたのが分かったわ。あの子の顔は喜びで溢れていたから」と当時のことを振り返る。そして移植から1年4か月後、バーンズさん夫妻はエイプリルさんに連絡を取り、初めて親子と対面。エイプリルさんと固いハグを交わすと、1歳8か月になったエリー君の心臓の音を聞いたのだった。なおジェニーさんは当時の動画を昨年11月、Instagramに投稿しており、エリー君の心臓に聴診器を当てると、心音にジッと耳を澄ませていた。そして「とても力強い鼓動ね。小さなエリー君を大切に育ててね」とエイプリルさんに伝えて涙した。また「エリー君と出会えた瞬間は間違いなく、私たちの人生を変えた」と明かし、「ボーの心臓は鼓動を続けるの。息子が残した素晴らしいギフトをこのうえなく誇りに思うわ」と綴っていた。一方でエイプリルさんは、「一家に会えた瞬間、すぐに繋がり合うことができたの。彼らが私の息子に第二の人生を与えてくれたことをどう表現していいのかは分からない。でも、私たちは永遠に繋がっていくのよ」と語り、愛する息子の心臓を提供した一家に感謝した。実はジェニーさんは昨年、次男ジャック君(Jack)を思いがけず妊娠し、10月に出産しており、親子との対面は 家族 4人で果たしている。また肝臓を提供したレオネル君とその母親とも対面しており、 臓器移植 については「もし夫がいなければ、私は『ノー』と言っていたかもしれない。でも、2人の子供たちの中であの子の臓器が受け継がれているのを見て、心が穏やかになった。 臓器移植 は私の人生の中で最高の選択だった」と明かした。そして、「ボーはもうこの世にはいないけれど、2人の子供たちの成長を見ることができること、彼らを愛する母親の姿を見られることで心が癒されるの」と述べ、笑顔を見せた。画像は『Jenny Burns Instagram「So much to be grateful for this Thanksgiving!」』『People.com 「Parents Whose 14-Month-Old Baby Died in Drowning Accident Hear His Heartbeat in Toddler He Saved」』『ABC News 「Mom hears late son’s heart beat in 14-year-old boy for 1st time」(Louisiana Organ Procurement Agency (LOPA))』『InspireMore.com 「Dad Breaks Down When He Gets Powerful Gift From Stranger Who Received His Son’s Heart.」(Facebook)』『Inside Edition YouTube「What Surprise Wedding Guest Made Groom Break Down Crying」「Mom Cuddles Baby Who Received Her Late Son’s Heart」』『Savannah Chavez Roesch Facebook「Today was a day I will NEVER EVER forget!!!!!」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)