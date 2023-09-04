¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¸Å²ìÅ¹Á°¤Ç½üÁðºÞ¤ÎÀ®Ê¬¸¡½Ð¡¡Ê¡²¬¡¦¸Å²ì»Ô¤ÎÅÚ¾íÄ´ºº
¡¡Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇäÂç¼ê¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¡×Å¹ÊÞÁ°¤Î³¹Ï©¼ù¤¬¸Ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©¸Å²ì»Ô¤Ï4Æü¡¢Æ±¼Ò¸Å²ìÅ¹¡ÊÆ±»ÔÉñ¤ÎÎ¤3¡ËÁ°³¹Ï©¼ù¤ÎÅÚ¾íÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ä´ºº¤·¤¿12¥«½ê¤¹¤Ù¤Æ¤«¤é½üÁðºÞ¤ÎÀ®Ê¬¡Ö¥°¥ê¥Û¥µ¡¼¥È¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡ÛÀÚ¤ê³ô¤À¤±¤Ë¡ÄÅ¹ÊÞÁ°¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12¥«½ê¤Î¤¦¤ÁÅ¹ÊÞÁ°¤ËÀÜ¤·¤¿8¥«½ê¤ÎÇ»ÅÙ¤¬1¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê240¡Á2Ëü¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥é¥à¡¢ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤4¥«½ê¤¬Æ±120¡Á160¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥é¥à¤À¤Ã¤¿¡£8·îÃæ½Ü¤Ë»Ô¤¬½üÁðºÞ»ÈÍÑ¤ÎÍÌµ¤òÆ±Å¹¤ËÊ¸½ñ¤Ç¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢2021Ç¯¤´¤í¤«¤é·î1²ó¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÆîÂ¦¤Î»ÔÆ»±è¤¤¤Ç½üÁðºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹Ä¹·Ð¸³¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ïº£¸å¡¢Èï³²ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤Ë¸þ¤±Çô²°½ð¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÚÁáÅÄÍø¿®¡Û