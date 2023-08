カナダに留学中のお笑いコンビ・オアシズの光浦靖子さんは8月15日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開しました。

光浦さんは「This summer has been really busy with school, and it’s been challenging. The beginning of summer was fun though(今年の夏は学校で本当に忙しくて、挑戦的でした。 夏の始まりは楽しかったけど)」とつづり、自身の写真を1枚載せています。Tシャツとショートパンツ、サングラス、帽子、サンダルを着用した姿です。美脚が際立つ夏らしい格好で川に入り、見ているだけで涼しさが伝わってきます。また、両手を広げ、片脚を上げたポーズからは体幹の良さも伝わってきます。

コメントでは、「カナダに行かれて解き放された?自由になられた?感じで雰囲気が変わり、本当に行かれて良かったと影ながら思っておりました!」「まるで少年のように夏を楽しんだみたいですね!」「痩せた??」「充実してる事が伺えます」「光浦さん綺麗」「海外行ってから生き生きしてますね」「美しくなってる…」など、さまざまな声が上がりました。

約3カ月ぶりの顔出しショット

光浦さんが自身の写真をInstagramに載せるのは、5月15日以来、およそ3カ月ぶりです。今回のように時折、元気な姿を見せてくれるのはファンにとってうれしいことでしょう。今後も光浦さんの写真を期待したいですね!(文:狩野 仁)