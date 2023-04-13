サンリオキャラクターの恒例人気投票イベント『2023年サンリオキャラクター大賞』の初日速報順位が13日に発表され、4連覇を狙う「シナモロール」が貫禄の1位スタートを切った。投票初日の11日午前11時〜午後11時59分までのウェブ投票を集計した速報順位で、サンリオショップでのチップde投票などは含まない。

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2位は「ポムポムプリン」（昨年2位）、3位は「ポチャッコ」（同4位）、4位は「クロミ」（同3位）がつけ、昨年上位勢が順調スタート。一方で5位には、ボーイズグループ・JO1とサンリオがタッグを組んだキャラクターで、今年初エントリーとなった「JOCHUM」がランクインした。

6位「ハローキティ」（昨年6位）、7位「ハンギョドン」（同8位）、8位「マイメロディ」（同5位）、9位「こぎみゅん」（同9位）、10位「タキシードサム」（同10位）と続いた。「ハンギョドン」は、昨年34年ぶりのトップ10入りの人気を維持し、好発進となった。

次回、中間順位は5月11日午後1時発表。投票期間は5月26日まで。