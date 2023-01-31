ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¹ðÁÊ¤Ï¡Ö¸µºÊ¡×¡¡µ¶ÁõÈÝÄê¡¢Á÷´Ô¤Î¾ã³²¤Ë
¡¡¡Ú¥Þ¥Ë¥é¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¤¬¹°è¶¯Åð»ö·ï¤ËÍí¤ß¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕÍ¥¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¡Ö¸µºÊ¡×¤¬Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¹ðÁÊ¤·¡¢·º»öÈï¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ø¤Î¼èºà¤Ç30ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÛ¸î¿Í¤Ï·º»ö»ö·ï¤òµ¶Áõ¤·¤¿¤È¤Îµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£Á÷´Ô¤Î¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±»ö·ï¤¬¼è¤ê²¼¤²¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ë¥é¤ÎÆþ´É»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¼ýÍÆ¼Ô¤¬Á÷´Ô¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¶âÁ¬¤òÊ§¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Ë¹ðÁÊ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¾Ú¸À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£