¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¦²Î¹¾ì½ß¡¡£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¹Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¡×
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥¨¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î²Î¹¾ì½ß¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢¤ª¤è¤½£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡²Î¹¾ì¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë¼«¿È¤ÎÉÔÎÑ¤È¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬½µ´©»ï¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤â¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²£µÆü¤Î¸ø±é¤«¤é²Î¹¾ì¤Ï¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡ÖºòÆü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£