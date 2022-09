Ubisoftは、情報番組「Ubisoft Forward: Official Livestream」にて、封建時代の日本が舞台のシリーズ最新作『Assassin’s Creed Codename Red』を発表した。

対象プラットフォーム、発売時期は未定。

Experience the full Shinobi fantasy in our future open world RPG title set during Feudal Japan: Assassin’s Creed Codename RED. #AssassinsCreed pic.twitter.com/vr15LIvjej

『Assassin’s Creed Codename Red』は封建時代の日本を舞台にした『アサシンクリード』シリーズ最新作。

物語の詳細は不明だが、プレイヤーは「忍」となり、封建時代の日本を暗躍することになりそうだ。

公開されたティザートレーラーでは、アムニスのDNAの映像から太陽に変わり、その後、忍者が城の屋根に現れるものとなっている。太陽を大きくフォーカスした映像は「日出ずる国」と呼ばれる日本を強調したものとなっているといえそうだ。

開発はカナダにあるユービーアイソフトのケベックスタジオが担当する。ケベックスタジオは『アサシン クリード シンジケート』、『アサシン クリード オデッセイ』の開発を担当したことで知られている。

なおプラットフォームは明らかにされていないが、AAAタイトルになるという。

Take a look at the exciting future for Assassin's Creed!