¡Ö¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤ÇÂç±ê¾å¡ª¡¡¥Þ¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¦Ê¿ÎÓÅÔ»á¤¬ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿àµ´¤Î¥À¥á½Ð¤·á
àµ´¤Î¥Þ¥Ê¡¼¹Ö»Õá¤³¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡¦¥Þ¥Ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë³Ø±¡Ä¹¤ÎÊ¿ÎÓÅÔ»á¡Ê£¶£±¡Ë¤¬Âç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£Ë¡Ö¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬ÂçÊ®½Ð¡£½Ð±é¤¹¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆ±¾ð¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊ¿ÎÓ»á¤Ï²áµî¤Ë¤â¡¢àÉÔµà¤ÎÌ¾ºîá¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ë¤âàµ´¤Î¥À¥á½Ð¤·á¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡½¡½
¡Ö¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¡½¡½¡×¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°²á¤®¤Æ¤«¤¨¤Ã¤ÆÂç¿Í¤¬Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²³Ý¤±¤ë¡¢¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î»õ¤¬£´ËÜ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤ò¾å¼ê¤Ë¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¡×¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£²¡Á£µËÜ¤Î»õ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤ò¿©¤Ù¡¢¤É¤ì¤¬ºÇ¤â¥Þ¥Ê¡¼ÎÉ¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊ¿ÎÓ»á¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤¹¤´¤¤Ê©ÄºÌÌ¡£²¼¤ò¸«¤º¤Ë»ä¤ò¸«¤Æ¡×¤ÈÃí°Õ¡£½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤¸¤®¤ÇÊÖ¤¹¤È¡Ö²¼¤ò¸«¤ë¤Ê¤È¸À¤¦¤Æ¤ë¤ä¤í¡ª¡×¤È°ì³å¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¸·¤·¤µ¤Ë½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Öµã¤¯¤Ê¡ª¡¡¤¨¤¨Ç¯¤·¤Æ¡ª¡×¡¢¤¦¤Þ¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö²¼ÉÊ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤·¡£·ë²ÌÅª¤Ë£´ËÜ»õ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ºÇÎÉ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î²¬Â¼¤â¡Ö¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ä¤í¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤ÏÂç±ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ø½°¤ÎÌÌÁ°¤ÇÇÍÅÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡×¡Ö¤¿¤À¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¡Ö²¼ÉÊ¤Ê¤Î¤Ï¤ªÁ°¤À¤í¡×¤ÈÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡×¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£¡ÖºÇ¶á¡¢Ê¿ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤Èàµ´¥¥ã¥éá¤¬¥¦¥±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾Æ¬£²¡§£µ£°¤âÊ¿ÎÓ¤µ¤ó¤ÎàÀöÎéá¤ËÁø¤Ã¤¿°ì¿Í¡£¹¾Æ¬¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¨¤¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¹¾Æ¬¤Î¿©»ö¥Þ¥Ê¡¼¤ËÌÔÎõ¥À¥á½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥¹£µ£°ÅÀ¡ª¡Ù¤ÈºÎÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢¹¾Æ¬¤¬¡Ø¤³¤Î¥¯¥½¥Ð¥Ð¥¢¡ª¡Ù¤È½±¤¤¤«¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤¬¸«»ö¤Ë¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤ÏÊ¿ÎÓ»á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢±é½Ð¤Î°ì´Ä¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µã¤¯¤Î¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±é½Ð¤À¤È¤·¤Æ¤â¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡¡¤À¤¬àµ´¤Î¥À¥á½Ð¤·á¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â¤µ¤¯Îö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬àÌ¾ºîá¤ÈÇ§¤á¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢à´¶Æ°¤ÎÌ¾ºîá¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¤À¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè»þ¡¢Î¾¿Æ¤Î¤¤¤Ê¤¤£±£´ºÐ¤ÎÀ¶ÂÀ¤È£´ºÐ¤ÎËå¡¦Àá»Ò¤¬²¿¤È¤«À¸¤±ä¤Ó¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤¬¤Æ¿ê¼å»à¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤Êª¸ì¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ä¡£Ê¿ÎÓ»á¤ÏÃø½ñ¡ÖÂç¿Í¤È¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥Þ¥Ê¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢£²¿Í¤¬°ì»þÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¿ÆÀÌ¤Î²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ëà¥À¥á½Ð¤·á¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀª¤¤¤Î¤ß¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¿©»ö¤â¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ëå¤Î¤¿¤á¤ËÅÄÈª¤Î¤â¤Î¤òÅð¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆËå¤¬¥³¥ì¥é¤ËØí¤ê¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡£Ëå¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ç¿Í¸ø¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤Î±Ç²è¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤È¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï²æËý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÃø½ñ¡Ö¤Ê¤¼¤«À®²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¤Î¼Ò²ñ¿Í¥Þ¥Ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥ÁÇä¤ê¤Î¾¯½÷¤¬·ù¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»Â¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¾¯½÷¤ÏÌµÍý¤·¤Æ¤Ç¤âÃå°á¤ò¡Ë¾®¤®¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¥Þ¥Ã¥Á¤òÇä¤ë¤³¤È¤¬ÉÔËÜ°Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Çä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥×¥í°Õ¼±¤òÅ°Äì¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Á°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊ¿ÎÓ¤µ¤ó¤Ï²æËý¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¡¢±Ä¶È¤Î¤ä¤êÊý¤òÀâ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡£¤½¤ì¤¬àµ´á¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡£