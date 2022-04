誰もが一度は運命的な出会いに憧れたことだろう。とある国ではドラマのような出会いを果たした男女がいる。



イギリスで若い女性がスーパーマーケットの外でホームレスと出会って恋に落ち、その過程を自身のTikTokに投稿して話題になっていると海外ニュースサイト『Edinburgh Live』、『Newspot Nigeria』、『The Times Now』などが3月21日までに報じた。

​>>出生直後に誘拐された女性、19歳の時に育ての親が誘拐犯だと知る 女性は育ての親の減刑を求める<<​​​

報道によると約2年前のある日、女性は近所のスーパーを訪れたそうだ。スーパーに入ろうとすると、入り口付近に若いホームレスの男性が座っていた。女性は金銭を与えようとしたが男性は拒否。女性は店内に入ってそのまま買い物を続けたという。『Edinburgh Live』によると女性は「彼はお金を受け取ることを拒否したが、私は彼のことをずっと忘れられないまま買い物を続けていた」と話しているそうだ。

女性は買い物を終えて店内から出たが、再び男性に「あなたのためにできることは何かないか」と尋ねた。男性は「ない」と答えたがその代わり、女性が抱えていたスーパーの買い物袋を見てタクシーまで運ぶと申し出たそうだ。

男性が荷物を運び終えると、女性は「何か食べさせてほしいか」と尋ねた。すると男性は恥ずかしそうに「はい」と答え、2人はそのまま夕食を食べに行ったという。

2人はレストランに入るとお互いの人生について深い話をした。レストランを後にすると、女性は今後、2人が互いに連絡を取れるようにと男性のためにスマートフォンを購入して渡した。最初のメッセージで男性は「君の行動に感謝しているし、僕は君のことばかり考えてしまう」と女性に送り、女性は「あなたは私に感謝する必要ない。それに私もあなたのことばかり考えてしまう」と返信した。

さらに女性は男性が外ではない場所で寝られるようにホテルを予約。その日男性はホテルに行き、女性は自宅に帰った。その後、2人は何度もデートを重ねたのちに同棲を開始。現在は結婚して2人の子どもと幸せに暮らしているそうだ。男性はデートを重ねる中でこれまでボサボサだった髪の毛を整え、ひげを剃り、歯を毎日磨いて清潔にした。身なりを整えた男性は新しい仕事も見つけたという。

3月17日、女性はこの一連の出来事をコメント付きの複数の写真とともに1つの動画にしてTIkTokに投稿。投稿は拡散され、5日現在までに1000万回近く再生されている。この投稿には女性と男性がスーパーからレストランに向かい食事をした時の写真や、男性がひげを剃った後の写真などが映っている。

レストランで食事をしている時の写真では女性はメイクをしてシワのないセーターを着ているが、男性は首元が伸びたTシャツを着ている。男性の髪の毛は肩のあたりまで伸び、髪の毛は鼻の下と口元のひげとつながっている。その後の写真では男性の髪の毛は短髪で、ひげを剃ってフェイスラインがスッキリとしている。動画の終盤では2人の子どもが写った写真も。女性は「今、私たちは2人の子どもに恵まれ、家族と人生を愛している。私はとてもいい決断をした」と写真にコメントを入れている。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「まさに運命。結ばれるべくして結ばれた2人」「運命の赤い糸はあるのだと思った」「映画になりそうなストーリー」「すぐにスマホを買ってあげたりできるのは、女性に金銭的な余裕があったから。これは重要」「男性にだまされたり、へたをすれば犯罪に巻き込まれるかもしれないのに、そんなことも考えられないほど女性は男性に引かれたのだろう」「女性の好意を利用しなかった男性もいい人だった」「疑うわけではないけど証拠はないし、作り話の可能性もあるのでは」といった声が挙がっていた。

このニュースを知った人からは様々な意見が寄せられたが、いずれにせよ当人同士が幸せであることは間違いなさそうだ。

記事内の引用について「Mum fell in love with homeless man outside supermarket and now they are married」(Edinburgh Live)よりhttps://www.edinburghlive.co.uk/news/uk-world-news/mum-fell-love-homeless-man-23448259「Woman falls in love with homeless man she met outside a supermarket; they are now married with two kids」(Newspot Nigeria)よりhttps://newspotng.com/woman-falls-in-love-with-homeless-man-she-met-outside-a-supermarket-they-are-now-married-with-two-kids/「Woman says she fell in love with a homeless man outside a supermarket; she is now married to him with two children」(The Times Now)よりhttps://www.timesnownews.com/viral/woman-says-she-fell-in-love-with-a-homeless-man-outside-a-supermarket-she-is-now-married-to-him-with-two-children-article-90347245