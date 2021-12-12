12日午後0時31分頃、茨城県南部を震源とするマグニチュード5.0の地震が発生し、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

12日午後0時31分頃、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県南部(北緯36.1度、東経139.9度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】

◆茨城県

笠間市 城里町 結城市 筑西市 坂東市

◆栃木県

足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 下野市

◆群馬県

桐生市 太田市 館林市 板倉町 千代田町 大泉町

◆埼玉県

加須市 久喜市 埼玉美里町 さいたま岩槻区 春日部市 宮代町

【震度3】

◆茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 那珂市 小美玉市 土浦市 茨城古河市 石岡市 下妻市 常総市 取手市 つくば市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 行方市 五霞町 境町

◆栃木県

宇都宮市 小山市 真岡市 上三川町 益子町 茂木町 芳賀町 壬生町 野木町 高根沢町 日光市

◆群馬県

前橋市 伊勢崎市 渋川市 藤岡市 みどり市 群馬明和町 邑楽町 沼田市

◆埼玉県

熊谷市 行田市 本庄市 東松山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 滑川町 嵐山町 小川町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 埼玉神川町 さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区 川越市 川口市 上尾市 草加市 蕨市 戸田市 桶川市 北本市 八潮市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 白岡市 伊奈町 毛呂山町 越生町 川島町 杉戸町 長瀞町

◆千葉県

千葉花見川区 船橋市 松戸市 野田市 習志野市 柏市 八千代市 鎌ケ谷市 浦安市 四街道市 印西市 白井市

◆東京都

東京千代田区 東京中央区 東京新宿区 東京文京区 東京江東区 東京品川区 東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京北区 東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区 東京足立区 東京江戸川区 八王子市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 狛江市 東大和市 多摩市 稲城市 西東京市 青梅市 あきる野市

◆神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜西区 横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜港北区 横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区 横浜青葉区 横浜都筑区 川崎川崎区 川崎中原区 川崎宮前区 相模原緑区 相模原中央区 相模原南区 愛川町