冷たいものを食べて頭が「キーン」となる“ アイスクリーム 頭痛”を起こした経験は誰にでもあるだろうが、ネコがアイスクリームを食べて気絶しそうになる姿を見ることはあまりないのではないか。このたびアイスクリームを初めて食べたネコの動画が捉えられ、拡散している。カナダのケベック州サン・ジャン・シュル・リシュリュー(Saint-Jean-sur-Richelieu)在住のサブリナ・バーナチェズさん(Sabrina Bernatchez)が今月3日、「TikTok」にネコの動画を投稿したところ大きな反響があった。動画は男性がネコにアイスクリームを与えているもので、ネコは椅子の上に立って前足をテーブルの上に載せている。アイスクリームはスプーンの持ち手の端にほんの少しだけ盛られており、ネコは興味津々な様子で顔を近づけている。しかしそれを舐め始めた直後、ネコに異変が起きた。ネコは前足をピンと伸ばすと口を開けながら頭を左右に振り、後ろにのけぞるように倒れ込んでいく。ネコの口にはアイスクリームが残ったままで、最後は椅子に座り込み呆然としている。これを見た男性は笑っているが、ネコは恐怖におののき、ショック状態に陥っているかのようにも見えるのだ。この動画は『News18.com』『Metro』などのメディアが取り上げて拡散しているが、「面白い」「こんな反応、見たことない」「何回も見てしまった」「可愛い」「反応がドラマチック」と面白おかしくとらえる人がいる一方で、「これって、気絶寸前なんじゃないの?」「ネコが苦しんでいるのを見て喜ぶなんて、これは虐待よ」「危険な行為だと思う」「ネコにアイスクリームなんて与えるべきではない」「ほんの少しであったとしても可哀そうよ」という批判的な意見もあがっている。イギリスのネコのチャリティ団体「Cats Protection」は、この動画について「エンターテイメントのためにネコを苦痛に晒すことは止めるべきです。ネコの多くは乳製品に含まれる糖(ラクトース)を完全に消化できない乳糖不耐症であり、アイスクリームを与えることで具合が悪くなることもあるのです」と述べている。また英国動物虐待防止協会(RSPCA)は「ネコは甘味を感じることができません。ネコにはバランスの取れた食事を与え、ご褒美として与えるのはチキンや魚などにしましょう」と注意喚起している。なおアイスクリーム頭痛について、米ニューヨーク州ブルックリン区のクリストファー・ゲイロード獣医師(Christopher Gaylord)は「実際のところネコがどう感じているのかを知ることは難しいですが、ネコも冷たいものを食べた時は、人間と同じような痛みを感じていることが考えられます」と話している。ちなみに今年1月には、薄味の離乳食を食べていた生後9か月の赤ちゃんが、初めて食べたアイスクリームを鷲づかみにして放そうとしない姿が捉えられ話題となった。画像は『News18.com 2020年6月10日付「Cat Gets Brain Freeze after Eating Ice-cream, Video Goes Viral」(Image credit: Twitter)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)