自宅隔離によって暇を持て余した猫の飼い主たちの間で、ダンボール製の戦闘車両を作るのがひそかに流行っているのだとか。

猫のダンボール戦車をご覧ください。

People Are So Bored During Quarantine

1.



米軍の主力戦車、M1エイブラムス。

2.



「午後を費やして作ったけど後悔はない!」

3.



2匹乗り戦車。

4.



眼光鋭い乗組員。

5.



コンパクトサイズ。

6.



ダクトテープで強度はバッチリ。

7.



入るのが大変そう。

8.



顔を出すには、ちょっぴり高い。

9.



開閉式のフタ。

10.



寝心地が良さそう。

他にも猫戦車を作る人が大量にいるとのことです。