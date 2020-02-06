国際アニメーション映画祭・東京アニメアワードフェスティバル2020（TAAF2020）の「アニメ オブ ザ イヤー部門」受賞結果が発表され、作品賞に映画『天気の子』（劇場映画部門）、テレビアニメ「鬼滅の刃」（テレビ部門）が輝いたほか、ファン投票で決まるアニメファン賞には『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム』が選ばれた。

「アニメ オブ ザ イヤー部門」は、各年度の国内全上映・放送作品から最も優れた作品・個人に、「作品賞」「個人賞」「アニメファン賞」を授与するもの。アニメ業界の第一線で活躍しているプロデューサー、クリエイター、その他メディアやアニメグッズを扱う店舗など、幅広いアニメ業界のプロフェッショナルによる投票により「作品賞」「個人賞」が選出された。また「アニメファン賞」は一般ファンからの投票によるのもで、今回は55万1,491票の中から2019年もっとも愛された作品が決まった。（編集部・小山美咲）

東京アニメアワードフェスティバル2020（TAAF2020）「アニメ オブ ザ イヤー部門」受賞結果

＜作品賞＞

劇場映画部門：『天気の子』

テレビ部門：「鬼滅の刃」

＜個人賞＞

原作・脚本部門：吾峠呼世晴（代表作「鬼滅の刃」）

監督・演出部門：新海誠（代表作『君の名は。』『天気の子』）

アニメーター部門：松島晃（代表作「テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス」「鬼滅の刃」）

美術・色彩・映像部門：渡邊美希子（代表作「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」「境界の彼方」）

音響・パフォーマンス部門：梶浦由記（代表作『劇場版「Fate / stay night [Heaven's Feel]」』『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』）

＜アニメファン賞＞

『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム』

国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル2020」（TAAF2020）は3月13日〜16日に東京・池袋にて開催