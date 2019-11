『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン10、2020年2月5日（水）よりDVDリリース！

本国アメリカで放送されている最新シーズンも好調の大ヒットドラマ『NCIS ネイビー犯罪捜査班』。そのシーズン10のDVDが、2020年2月5日(水)よりリリースされる。

全米での放送時、第1話が2050万人もの視聴者を獲得し、シーズン初回としてはシリーズ歴代2位の数字を記録したシーズン10。シーズン全体の平均視聴者数は1970万人をマークした。波乱の展開満載で、ギブスやジヴァにも大きな変化の予感...。

艦船の欠陥のために海軍に在籍していた息子を失ったことで、海軍に強い恨みを持つディアリングが報復のためヴァンスの車に爆弾を仕掛けたことから、凄惨な爆破現場となったネイビーヤードでは多くの犠牲者が出た。ギブスチーム一同は辛うじて難を逃れ無事だったが、爆破の知らせを受けたダッキーはショッ クのあまり発作を起こして倒れてしまう。ダッキーは幸い一命を取り留めたものの、病院のベッドから動けず、渋るジミーを説得してDCに帰らせ検視作業を任せる。そしてヴァンスは自分の車に爆弾が仕掛けられたせいで惨事を招いてしまったと、自責の念にさいなまれる。大統領の指令を受け、ジャーヴィス海軍長官はNCISとFBIにディアリング抹殺を命じるのだった。まずはFBIのフォーネルがオトリ捜査チームを使ってディアリングに接近するが、あと一歩のところで爆弾によりチームが全滅。ギブスはテロ共犯者としてディアリングの元妻ヴィクトリアを逮捕したとのニセ報道を流させる。案の定、ディアリングからNCISに怒りのテレビ通話が入り、マクギーが発信地を特定するが、現場に急行したS.W.A.T.の目の前で、またもや車が大爆発してしまう...。

ドラマファンおなじみの豪華な顔ぶれもゲストとして登場! ビリー・ディー・ウィリアムズ(『スター・ウォーズ/帝国の逆襲』)、エドウィン・ホッジ(『シカゴ・ファイア』)、アレックス・キングストン(『ER 緊急救命室』)、グレッグ・ジャーマン(『アリー myラブ』)、マイケル・グラント・テリー(『BONES』)、コリン・ハンクス(『ロズウェル 星の恋人たち』)、ヴィク・サヘイ(『CHUCK/チャック』)など。

■商品情報

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン10

<セル>

DVD-BOX PART1(7,350円+税)...2020年2月5日(水)発売

DVD-BOX PART2(7,350円+税)...2020年3月4日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜6...2020年2月5日(水)レンタル開始

DVD Vol.7〜12...2020年3月4日(水)レンタル開始

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン8<トク選BOX>(4,757円+税)...2020年2月5日(水)発売

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン9<トク選BOX>(4,757円+税)...2020年2月5日(水)発売

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』

