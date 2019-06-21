「ジェームズ・ボンド」が案内、英チャールズ皇太子「007」撮影スタジオ見学
【AFP＝時事】英チャールズ皇太子（Prince Charles）は20日、人気スパイ映画「007」シリーズの25作目となる最新作の撮影スタジオを見学した。主人公である架空のスパイ、ジェームズ・ボンド（James Bond）を演じるダニエル・クレイグ（Daniel Craig）さんが案内役を務めた。
チャールズ皇太子は、ロンドン西部アイバーヒース（Iver Heath）のパインウッド・スタジオ（Pinewood Studios）で、最新作に出演するレイフ・ファインズ（Ralph Fiennes）さんや、キャリー・フクナガ（Cary Fukunaga）監督らとも会った。
チャールズ皇太子は、英国映画協会（British Film Institute）と諜報（ちょうほう）機関を後援している。
【翻訳編集】AFPBB News
チャールズ皇太子は、ロンドン西部アイバーヒース（Iver Heath）のパインウッド・スタジオ（Pinewood Studios）で、最新作に出演するレイフ・ファインズ（Ralph Fiennes）さんや、キャリー・フクナガ（Cary Fukunaga）監督らとも会った。
チャールズ皇太子は、英国映画協会（British Film Institute）と諜報（ちょうほう）機関を後援している。
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