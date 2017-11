【AFP=時事】 ドナルド・トランプ (Donald Trump)米大統領は24日、米誌タイム(Time)にインタビューと写真撮影を求められたが、2017年の「今年の人(Person of the Year)」に選ばれるのを断ったと、ツイッター(Twitter)に投稿した。だが実際にトランプ氏が選ばれたのかどうかは不明。トランプ大統領は「 タイム誌 は電話で、私が、おそらく、昨年のように『今年の人』に選ばれることになるので、インタビューと写真撮影を受けてもらいたいと言ってきた」「私は、おそらくではどうしようもないのでパスした。いずれにせよありがとう!」とツイートした。タイム誌はツイッターの公式アカウントに「今年の人の選び方に関して、大統領は間違っている。タイムは12月6日の発表まで、選出についてコメントすることはない」と投稿して反論した。タイム誌は「良くも悪くもその年の出来事に最も影響を与えた人物」を今年の人に選出している。トランプ大統領は同誌の2016年の今年の人に選ばれ、発表された号の表紙にはアメリカ合衆国ならぬ「アメリカ分断衆国の大統領(President of the Divided States of America)」と記されていた。【翻訳編集】AFPBB News