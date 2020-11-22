日本シリーズ2020
『日本シリーズ2020』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年11月29日
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張本勲氏が原辰徳監督に指摘「なぜDH制を全試合許可したのか」
原辰徳監督について「なんでDH制を全試合許可したのか」とコメント
東スポWEB
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張本勲氏が巨人4連敗に見解示す 「原という男ぐらいの人がなぜ」
巨人がソフトバンクに4連敗した理由は「DH制」と「球場」にあると説明
スポニチアネックス
2020年11月27日
2020年11月26日
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ソフトバンク全勝で？日本シリーズの経済効果を約21億円下方修正
福岡県は25日、優勝による経済波及効果は約274億円との試算を発表した
J-CASTニュース
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日本シリーズで巨人4連敗「33×4=132」という「奇跡の数字」が話題に
2020年の日本シリーズを巡り、ネットでは「33×4＝132」の書き込みが続出
デイリースポーツ
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「地上波でやらないんだ」河野大臣が日本シリーズめぐり現実逃避
「テレビ欄を見たら、日本シリーズも地上波でやらないんだ」と続けた
デイリースポーツ
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ソフトバンク甲斐拓也、いかに巨人打線を封じたか 真実を激白
巨人の主砲である4番の岡本和真を封じ込めるべきキーマンに定めたという
フルカウント
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日本シリーズ敗退の巨人 元木HCや宮本コーチが「詰め腹」も？
元木大介HCや宮本和知コーチに責任が及ぶ可能性はあると球界関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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パ・リーグに勝てないセ・リーグ 伊勢孝夫氏が示した見解は？
パ・リーグには速い球を投げる投手やレベルの高い打者が多いと指摘
東スポWEB
2020年11月25日
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日本シリーズで出場機会のなかったバレンティンに「返して」の声
ヤクルトから移籍してきたバレンティンは、4試合とも出場機会なし
デイリースポーツ
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日本シリーズ、ソフトバンクが優勝 巨人は史上初2年連続1勝もできず
2年連続で1勝もできずに日本シリーズ敗退が決まるのはプロ野球史上初の屈辱
スポニチアネックス
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「意地を見せてくれ！」堀内恒夫氏が巨人に悲痛な叫び
24日の第3戦では9回2アウトまでノーヒットノーランに抑えられる展開に
スポニチアネックス
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日本シリーズ3連敗に巨人ファン著名人呆然 ビビる大木は現実受け入れ拒否
糸井重里氏は「無念、屈辱、唖然の3試合。明日は気絶するのか」とSNSに投稿
デイリースポーツ
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朝ドラで「闘魂こめて」を披露「巨人は無敵に」と喜ぶもファンは複雑
「巨人は無敵になる」とのセリフもあるが、実際の巨人は日本シリーズ3連敗
デイリースポーツ
2020年11月24日
2020年11月23日
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第2戦までの結果は「18-3」日本シリーズで「33-4」を超える悲劇も？
ソフトバンクと巨人の現在のスコアは5−1、13−2で合計「18−3」
東スポWEB
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「力対力」の勝負をしていくしかない 谷佳知氏が語る巨人巻き返しの道
谷佳知氏は、巨人が巻き返すには「パ・リーグの野球」をするべきと説明
デイリースポーツ