グッとラック！

TBS系列で2019年9月30日から毎週月曜日 - 木曜日の8:00 - 10:25、金曜日の8:00 - 9:55に生放送される予定のワイドショー・情報バラエティ番組。立川志らくの冠番組。

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