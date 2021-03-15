グッとラック！
TBS系列で2019年9月30日から毎週月曜日 - 木曜日の8:00 - 10:25、金曜日の8:00 - 9:55に生放送される予定のワイドショー・情報バラエティ番組。立川志らくの冠番組。
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2021年3月24日
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パリ在住の中村江里子 地下鉄で通学する娘に「日本語で電話をしないで」
フラストレーションのはけ口がアジアの人たちに向かってしまっていると発言
デイリースポーツ
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立川志らくが「グッとラック！」後番組に強烈な皮肉「やってみろ」
立川志らくは「そんなこと言ったって、明日か明後日しかないよ」とコメント
東スポWEB
2021年3月23日
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「グッとラック！」で専門家が爆弾発言「マスクいつまで」議論から暴走
麻生太郎氏の「マスクいつまで」発言に対し、2年後には外せるだろうと説明
東スポWEB
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麻生財務相の「マスクいつまで？」に専門家「2年後になったら」
23日の「グッとラック！」では、日本医科大特任教授が外せる時期を解説
デイリースポーツ
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立川志らく、解除初日から飲み歩く人をバッサリ「頭が悪いんだろう」
立川志らくは23日の番組で「頭が悪いんだろうね」とバッサリ
スポーツ報知
2021年3月22日
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田村淳 麻生大臣の「マスクいつまで」発言に名回答「家に帰るまで」
田村淳は22日の「グッとラック！」で、独自の見解を披露した
東スポWEB
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橋下徹氏、小池都知事の戦略に疑問「お店に負担をかけてどうする？」
橋下徹氏は22日の番組で「お店に負担をかけてどうするんですか？」と指摘
スポーツ報知
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橋下徹氏が「マスクいつまで」発言に指摘 「これがザ・麻生さんです」
橋下徹氏は22日の番組で、「不適切なんですけど、これが麻生さん」と苦笑
スポーツ報知