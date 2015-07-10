上海の株式市場では2014年後半から株価の高騰が続いていたが、2015年6月中旬以降下落に転じ、代表的な株価指数である「総合指数」は3週間で28％の大幅な下落となった。
投資家たちはすでに中国政府の救済能力を疑問視していると英メディアは指摘
サーチナ
証券行政を担当する証券監督管理委員会はエリートを積極的に採用していた
日刊SPA!
中国株の急落で自動車を購入する資産すら失った消費者は多いと同氏は指摘
中国証券監督管理委員会は「株の売却禁止」などの株価維持策を打ち出した
NEWSポストセブン
急落はもともと上昇しすぎた株価の調整と中国政府の干渉によるものだと指摘
余剰金ではなく、生活資金を元手に一獲千金を狙う色合いが濃いとのこと
4日の討議で「今後5年間は厳しい状態がつづく。10年間かも知れない」と説明
日刊ゲンダイDIGITAL
現時点では日本やタイなどを訪れる中国人観光客の消費は旺盛であると紹介
「我々は中国に責任を取らせる」と語り、市場原理に基づく改革を求めた
読売新聞オンライン
活況時には株価ボードの前に十数人の農民が集まり、株談議に興じていた
空売りを仕掛けさせたのは米国に逃走した上海閥重鎮の娘婿だという
株価下落の流れは止まらず、行くところまで行くのではないかとのこと
「上海が10％下げても、日経平均は1％しか下げなかった」と指摘
同国当局は「悪意の空売り」を取り締まる姿勢を示している
Record China
株価暴落は中国社会を直撃しており、まさに「中国バブル大崩壊」と筆者
現代ビジネス
全財産を失った個人投資家たちが、中国全土で飛び降り自殺しているという
財テク芸人としても知られ、指南本も出版している天野
デイリースポーツ
ギリシャが注目されるなか、突然中国株が暴落したことに人々は驚いたという