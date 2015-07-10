中国株の暴落

上海の株式市場では2014年後半から株価の高騰が続いていたが、2015年6月中旬以降下落に転じ、代表的な株価指数である「総合指数」は3週間で28％の大幅な下落となった。

2015年9月23日

2015年9月22日

2015年9月18日

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2015年7月10日