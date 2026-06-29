東京時間10:38現在 ＮＹ原油先物AUG 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝70.17（+0.94+1.36%） 米国とイランとの対立を受けてNY原油先物は上昇して週の取引をスタート。３０日の実務者協議が予定通り行われるとの報道にいったん上昇が一服も、その後反発するなど警戒感が見られる。