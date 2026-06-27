モデルやタレント、実業家としてマルチに活動している紗栄子が6月21日、自身のInstagramを更新。《最近の私》と題して、複数枚のプライベートショットを公開したが、そこで見せた私服姿が話題になっている。

【写真】下着を大胆にコーデ！「凡人にはわからねえ」紗栄子の衝撃ショット

「凡人にはわからねえ」の声も

「その写真は、紗栄子さんが1、2、3枚目にアップしたショットでした。彼女はトップスに白いTシャツを着用。さらにそのTシャツには、緑とブルー、白の3色のストライプ柄のブラが縫い付けられていたのです。なかなか見ることがない斬新なデザインにファンも仰天したようでした」（ファッションライター）

丈の短めなTシャツからはチラリと腰回りの肌をチラ見せ。多くの女性が憧れる圧巻のスタイルを披露した一方、奇抜なデザインにはネット上でさまざまな声が寄せられた。

《1枚目のはちょっとないなぁ...》

《このTシャツは着れない》

《ブラの重ね着的な！凡人にはわからねえ》

前出のファッションライターは、ここ最近は下着をあえて見せるコーディネートが物議を醸したばかりだと指摘する。

「5月中旬、女優の今田美桜さんや齋藤飛鳥さんなどが着用していたラグジュアリーブランド『MIU MIU（ミュウミュウ）』の見せショーツが話題となりました。あえて刺繍されたロゴを見せるように履きこなす姿がSNS上で公開されましたが、その大胆さや、16万円という高額な値段にも驚きが広がりました。

さらに、ガールズグループ『TWICE』のモモさんが、映画『プラダを着た悪魔』のジャパンプレミアで、あえてブラを見せる重ね着ドレスを披露。露出度の高い型破りな着こなしをしています」

近年、海外セレブやK‐POPアーティストを始め、徐々に広がっているように思える下着の"見える化"。「おしゃれ」と言いながらも、その過激なスタイルには賛否が止まない。

「海外では、最先端ファッションとして下着を見せるスタイルが流行し、日本にも広がりを見せています。しかし、奥ゆかしさや品格を美徳とする日本人にとっては、下着をあえて見せるファッションへの抵抗感は大きいのでしょう。紗栄子さんのTシャツも、あらわになる下着のシルエットに抵抗感を抱く声が上がるのは無理もないのかもしれません」（同・ファッションライター）

見せ下着スタイルは、やっぱりファッション上級者向け!?