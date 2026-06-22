グラビアアイドルでタレントの髙野真央が21日、自身のインスタグラムで同日に放送されたTBS系「サンデージャポン」に出演したことを報告した。 【写真】可愛すぎて開いた口が…赤のドレス姿がボリューミー 真っ赤なドレス姿の衣装に身を包んでスタジオでピースサインをするショットを添えた髙野。「サンデージャポンありがとうございました！」と記し、「生放送すごく緊張したけ