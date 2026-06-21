この記事をまとめると ■安易なけん引作業は事故やクルマの破損の原因となりえる ■白布の装着など法令上の決まりも存在 ■急発進は禁物で慎重な操作が必要となる けん引ロープによる移動はあくまで緊急措置 できればそんな事態に陥りたくはないものだが、万が一の車両トラブルなどで自走が不可能となってしまった場合、多くの人はJAFや任意保険に付帯するロードサービスを活用して車両を修理工場などまで搬送してもらうというの